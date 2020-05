Alcalde de Montero: «Los exámenes muestran daño pulmonar, pero estoy mejor que ayer»

El alcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, que la semana pasada fue diagnosticado con Covid-19, ha presentado daño pulmonar, lo que lo ha obligado a trasladarse hasta la ciudad capital para ser sometido a chequeos médicos que digan si es necesario o no su internación.

Pese a los ajetreos del traslado y la preocupación por su salud, se dio tiempo para contestar las consultas de EL DEBER. Reparó en que se siente mejor que ayer y lo atribuye a la hidroxicloroquina, la nueva droga que empezó a tomar a fin de contrarrestar al virus que avanza silenciosamente en su organismo. El burgomaestre se autoconfinó el pasado domingo 3 de mayo, luego de que su padre diera positivo a coronavirus. Los resultados de las pruebas de PCR que se conocieron el miércoles 6 confirmaron sus sospechas.

-¿Cómo se encuentra ?

Hoy he amanecido mucho mejor. Ayer empecé un tratamiento con Hidroxicloroquina y me ha hecho muy bien. Hasta ayer estaba bajoneado porque veía que iba desmejorando todo el tiempo, pero ahora he amanecido bien. Estoy yendo a la capital a una valoración clínica. Los médicos que han visto mis exámenes me han recomendado que me haga un chequeo. Como ya se ha avizorado el daño en el pulmón tengo que hacerme otros análisis. Me han dicho que me interne, pero, en función a la valoración que me hagan, veremos qué decisión tomamos. Es una pequeña neumonía. Estoy en aislamiento desde el domingo 3 porque el sábado 2 mi padre había dado positivo. Mis exámenes salieron el miércoles 6, lo que pasa es que los resultados de las pruebas están tardando mucho; pero se está trabajando en mejorar eso.

-¿Estuvo haciendo tratamiento con otra droga?

Sí, estuve tomando Ivermectina. La tomé al inicio del cuadro y me se sentí muy bien, pero a los dos días me volvieron los síntomas, esos días también había ingresado el sur y me quise resfriar. Lo real es que tengo dos tomografías y muestran que el daño ha ido avanzando.

-Su padre también estado internado ¿Cómo está él?

Él ya fue dado de alta, estuvo en la clínica como nueve días. Gracias a Dios está recuperado. Mi esposa ha dado negativo, pero hoy le vamos hacer los exámenes a mis hijas, una de ellas es asmática y eso nos preocupa mucho.

-Ha venido coordinando el plan de control del coronavirus desde el aislamiento ¿Aún no se habilita el hospital de tercer nivel?

​Lo que sé es que ese hospital ya está terminado, si falta algo son detalles mínimos. No sé en qué atora realmente, pero en los últimos días he estado un contacto con la viceministra de salud y ellos lo ven un poco más largo el tema del hospital de tercer nivel. Lo sí se está avanzando bastante en poder consolidar la habilitación de un laboratorio en Montero. El jefe nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud ha tomado contacto telefónico con nosotros y hemos estado viendo los requisitos, el ambiente y otros aspectos, esperamos que esto se concrete pronto.

– Pero es necesario ampliar la capacidad hospitalaria…

Le explico cómo estamos haciendo. Tenemos el hospital Alfonso Gumucio, donde se atiende a la mayoría de los pacientes. Los que tienen síntomas leves reciben aislamiento en el centro que hemos habilitado; los que necesitan internación, pero no están muy graves, se quedan hospitalizados y los graves los derivamos a los hospitales de tercer nivel de la ciudad capital. Hasta ahora no los han estado recibiendo, quizá la semana pasada hubo algunos problemitas por falta de espacio, pero eso ya ha sido regularizado. ¿Por qué necesitamos que habiliten el tercer nivel?, porque los casos siguen avanzado y antes de que el sistema colapse, junto con las autoridades departamentales, estamos exigiendo que el Gobierno cumpla con la habilitación del hospital de tercer nivel. Esperamos que lo hagan porque primero nos dijeron que lo harían el 6 de abril, luego el 15 de abril. Ya está casi todo, hay 12 respiradores, un tomógrafo, un acelerador lineal. Lo que dicen es que falta de personal, también dijeron que era falta de presupuesto, pero ya han aclarado de que se le ha pagado a la empresa constructora.

Alguna vez dije que faltaba solo la pintura, pero en realidad me refería a que faltaban solo detalles. El 23 de marzo faltaba conexión de luz, alcantarillado, agua y gas, y entre todos (instituciones montereñas) hemos agilizado para que se disponga de estos servicio, es decir, hemos puesto nuestro granito de arena.

Fuente; https://eldeber.com.bo/