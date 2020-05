Áñez destituye a Ministro de Minería por sus declaraciones racistas

“Con respecto a mi vinculación con el MAS, creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista. Hay algunas especificaciones, inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, (soy) un poco crespo. Eso no me lo permite. Soy blanco. No quiero discriminar, pero creo que esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo”, dijo.

La presidenta Jeanine Áñez, en conferencia de prensa. ABI

La presidenta Jeanine Áñez decidió hoy destituir al ministro de Minería, Fernando Vázquez, por sus expresiones racistas. "En este gobierno no acepto corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales", añadió en un mensaje en su cuenta de Twitter. Vásquez hizo declaraciones racistas cuando fue consultado en una entrevista si tenía vínculos con el Movimiento Al Socialismo (MAS). "Con respecto a mi vinculación con el MAS, creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista. Hay algunas especificaciones, inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, (soy) un poco crespo. Eso no me lo permite. Soy blanco. No quiero discriminar, pero creo que esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo", dijo.