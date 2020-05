Añez dice que una «red de sabotaje y corrupción» ha sido montada para perjudicar al Gobierno

En medio del escándalo surgido por el caso respiradores, la presidenta Jeanine Añez sostuvo este jueves que existe una “red de sabotaje y corrupción” que ha sido montada para perjudicar al Gobierno y ha puesto en peligro la vida de los bolivianos.

“Hemos enfrentado lamentablemente una crisis en el área de salud. Reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso y que esperamos devele esa red de sabotaje y corrupción, que ha sido montada para perjudicar no sólo al Gobierno, que sabemos somos actores políticos pasajeros, sino que esta red ha puesto en peligro la vida de familias bolivianas. Eso no se perdona”, manifestó la mandataria.

Las declaraciones de Añez surgen después de conocerse que Fernando Valenzuela, uno de los implicados en el caso respiradores, mantenía contacto con la exministra Gabriela Montaño. Respecto a ese tema, el ministro Arturo Murillo lo consideró como una prueba de que existe un “cóctel” de conspiración y corrupción del MAS contra el Gobierno.

La mandataria se pronunció en el acto de posesión de Eidy Roca como Ministra titular de Salud. En la oportunidad, Añez dijo que el Gobierno anterior dejó “un sistema de salud sin equipamiento ni previsión y con gente improvisada o corrompida”.

Sostuvo que, para enfrentar la crisis de salud y la reactivación económica, el Gobierno tiene la decisión de contar con los mejores profesionales, privilegiando la honestidad y decencia para el manejo de la administración pública.



Fuente: erbol.com.bo