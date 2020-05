Áñez entrega a Tarija la mitad de los ítems de salud prometidos en abril

La mitad de los ítems de salud, prometidos en abril a Tarija por parte del Gobierno, fueron entregados la mañana del 17 de mayo de 2020. La presidenta Jeanine Áñez, quien arribó ayer al departamento aseguró que los demás ítems llegarán de manera paulatina. También entregó kits de pruebas de laboratorio y 10 respiradores.

El 16 de enero de 2020, la presidenta de Bolivia llegó al Servicio Departamental de Salud de Tarija (Sedes) para anunciar la entrega de 200 ítems, pero eso no se cumplió en su totalidad, pues quedaba un saldo por entregar. Un número no precisado por las autoridades.

Luego, el 15 de abril, día de la efeméride departamental -en plena vigencia de la cuarentena- el ministro de Gobierno, Yerko Núñez, anunció que se darán 400 ítems más para este departamento.

Añez regresó ayer a Tarija y entregó 10 respiradores para enfrentar la emergencia por Covid-19, además de ítems de salud. Luego, desde el área de comunicación, precisaron que se trataba de 200 ítems, la mitad de los prometidos el mes pasado.

“Llegamos a Tarija en circunstancias no afortunadas, de hecho, fue lo que no permitió que esté en el día de su aniversario. Nos hubiese gustado llegar para celebrar, pero no había razones para celebrar porque se vive una crisis sanitaria – comentó la mandataria –. Hemos entregado ítems para el departamento, que también no son suficientes, entiendo que en todos los municipios necesitan personal de salud. Vamos a seguir asistiendo porque la crisis sanitaria que vivimos así lo amerita”, fueron las palabras de la Presidenta.

Indicó que también hicieron la entrega de diez respiradores, además comprometió al delegado presidencial de Tarija, Víctor Hugo Zamora, traer cinco equipos más en el transcurso de la otra semana.

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, explicó que el equipamiento entregado sirve al área de emergencia y transporte de pacientes críticos. “El uso de esos equipos es simple, por lo que todos los médicos generales, intensivistas, anestesiólogos, se dan cuenta que es fácil de usar”, detalló Navajas.

“Llegarán respiradores convencionales, los cuáles también serán repartidos en todo el país, con la misma proporción y criterio. Además, la Presidenta ordenó traerles kits para su laboratorio de pruebas. Eso en un momento lo pondremos más dinámico para tener mayores resultados en los próximos días – sostuvo Navajas – Llegará otro tipo de equipamiento que se lo estamos mandando como camas y una serie de ventajas”, destacó.

Reducción de personal

En el departamento la planta de recursos humanos se vio disminuida debido a que mucho personal de salud hizo uso de la licencia temporal en casos de emergencia. Según el presidente del Colegio Médico de Tarija (CMT), Jaime Márquez, al menos un 30 por ciento de sus afiliados se acogió a ese derecho, debido que son personas con enfermedades de base, están a cargo de niños menores de cinco años o son de la tercera edad, considerados como grupos de riesgo.

Tarija se mantiene con 13 casos de Covid-19

Según el reporte del 17 de mayo del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Tarija cerró la semana con 13 casos positivos de Covid-19, de éstos 10 están activos, dos personas se recuperaron y se registró un fallecido. Desde que inició la emergencia por la pandemia, 125 pruebas por laboratorio dieron negativo. Se tiene en espera tres resultados. Los últimos tres casos confirmados se notificaron el miércoles 13 de mayo.

