Arias denuncia que Gobierno le quitó la publicidad a Gigavisión, Ministra asegura que fue por su bajo rating

El periodista denunció que la situación se debe a la información crítica que se difundió en las últimas semanas referidas a temas de corrupción.

Foto: Brújula Digital

Brújula Digital / La Paz

El periodista Junior Arias denunció este martes que el gobierno retiró la publicidad de su canal de TV, Gigavisión, y denunció que ello se debió a la seguidilla de información crítica que difundió en las últimas semanas.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, confirmó la información y dijo a Brújula Digital que esa decisión fue tomada debido al bajo nivel de rating de esa red televisiva.

Arias, que dirige el programa Detrás de la Verdad de Gigavisión, ha transmitido en las últimas semanas una seguidilla de informaciones contrarias al gobierno, como las denuncias de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la polémica contratación del exhotel Radisson por parte de la Alcaldía de La Paz y los vuelos de particulares en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

“Creíamos que el autoritarismo, el abuso, el atropello había sido extirpada de las esferas del gobierno y ahora se sabe que estaos exactamente en lo mismo”, dijo Arias entrevistado por John Arandia, del programa AM que se emite por radio Fides y Fides TV.

“Parece que empezó la molestia con la denuncia del viaje de la diputada Ginna Torres, que viajó junto a su hijo en un avión de la FAB”, dijo Arias. Ese fue uno de los tres viajes que pueden ser considerados como uso indebido de bienes del Estado.

El lunes pasado, denunció Arias, en un correo enviado a las 19:19, un funcionario del Ministerio de Comunicación le informó que se suspendían las cuatro campañas que tenía el canal Gigavisión.

Expresó además que la ministra llamó a Entel e YPFB para que esas empresas también retiraran la publicidad.

“Estamos en la misma situación que durante Evo Morales, cuando algunos medios eran castigados con la publicidad”, sentenció el periodista. “Si la ministra Fernández quiere mi cabeza y si con eso puedo ayudar al canal, bueno le ofrezco renunciar, que ella me diga”, expresó.

Durante el gobierno anterior diversos periodistas y medios de comunicación se quejaron de que se usaba la pauta publicitaria estatal para presionar a los medios críticos o premiar a los más cercanos. En ese sentido, Gigavisión fue uno de los medios favorecidos con importantes contratos publicitarios.

Ministra Fernández

Respecto de la denuncia de Arias, la ministra Fernández explicó que “cada semana se cambia de campaña. En televisión y radio cambiamos permanentemente las campañas porque las actualizamos con distintos mensajes que queremos difundir”.

Agregó que “en ese sentido se le han cortado cuatro pautas, dice (Arias), pero no tengo la información de cuántas tenía. Sí hemos cortado y porque, además, aunque la gente no lo crea, yo me estoy manejando por criterios de rating”.

La Ministra explicó que Gigavisión “no sale siquiera en el porcentaje más bajo de la gráfica” de los estudios de llegada de medios.

“Aun así le poníamos publicidad porque tiene una influencia local. Yo tomo mis decisiones en base al rating y a la capacidad de influencia local de un medio. Ahora hemos visto que Gigavisión no cumple esos dos requisitos”, expresó.

Fernández rechazó también que ella hubiera llamado a empresas estatales, como YPFB y Entel, para pedir que también retiren la publicidad de esa red.

La Ministra admitió que la decisión de retirar la publicidad “inevitablemente puede causar susceptibilidad, de verdad que yo lo lamento. Es una coyuntura muy complicada que estamos atravesando todos, pero reitero, la decisión no tiene nada que ver con la actividad que tiene Arias como periodista y ese es el mismo criterio que se aplica para todos los medios de comunicación”.

La autoridad negó que el gobierno actual actúe de la misma manera que el anterior y dijo que no le interesa presionar a los medios. “Ahora se da publicidad a más medios que en el pasado, pero de una manera más racional”, dijo. “Y existe una amplia libertad de expresión y de prensa”, agregó

