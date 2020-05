Asad aclaró que no tuvo contacto alguno con los dirigentes de San José

El director técnico Omar Asad aclaró que no tuvo contacto alguno con la dirigencia de San José para posibilitar su continuidad en el plantel. Además reiteró que deja abierta esa posibilidad, pues reconoció que fue «bien tratado» por los hinchas del santo.

«Desde el día que me vine a mi país (Argentina), nadie del club me llamó. Creo que mi situación con el plantel es complicada; además, sé por las publicaciones de prensa que me hicieron una propuesta. Creo que eso es faltar a la verdad, porque ya les digo: no se comunicaron», declaró el entrenador a radio Panamericana.

En los pasados días, el directivo Antezana declaró a los medios de prensa que había realizado una oferta económica al entrenador Asad, además de explicar que el argentino podría volver a dirigir al santo si aceptaba las condiciones, al respecto el entrenador subrayó que esa «posibilidad la veo más lejos, eso sería siempre y cuando respeten lo que firmaron, pero para negociar tiene que pagarme lo que me deben. Nosotros, desde que llegamos a Oruro, no recibí nada».

Mientras tanto, el plantel continúa sin entrenador, los jugadores trabajan por su cuenta, no menos cierto es que aún no se conoce la fecha de reinicio del torneo local, para el día jueves se anuncia la reunión del Consejo de la División Profesional. El día domingo, los directivos de 11 clubes dieron a conocer el deseo de volver a las canchas.

