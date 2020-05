Camacho no le pone fecha a las elecciones y pide dejar de hacer cálculos políticos en medio de la pandemia

Mientras la curva de contagios por coronavirus no descienda en el país y se tengan las garantías para que el ciudadano asista a los recintos electorales sin el temor a enfermar, no se deberían realizar los comicios en Bolivia, esa es la posición de Luis Fernando Camacho, candidato de Creemos, que no le puso fecha a la realización de este proceso tomando en cuenta las circunstancias actuales.

Camacho considera que en este momento no hay gente que esté pensando por quién va a votar como presidente, sino en su salud, en la necesidad de trabajar y, sobretodo, cómo llevar comida a la casa.

¿Cuándo ir a votar?, «cuando los bolivianos tengamos certeza de que la que curva de contagio está bajando y podamos estar tranquilos de que ir a votar no es un riesgo para la salud y la vida de los bolivianos. Queremos garantías. No le pongo fecha», dijo Camacho en el programa en Dos Palabras.

Considera también que hay partidos que están haciendo cálculos políticos en búsqueda de propiciar un escenario que acelere las elecciones «sin importarle la vida y la salud de los bolivianos».

A finales de abril, la mayoría parlamentaria del Movimiento Al Socialismo, en la Asamblea Legislativa, aprobó el proyecto de ley de Reprogramación de las Elecciones Generales en la cual se da un plazo de 90 días para que se realice el acto electoral, computable a partir de la promulgación de la misma por parte del Poder Ejecutivo.

Sobre esta aprobación se presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma por considerar que se pone en riesgo la salud de la población, pues se desatiende la emergencia sanitaria. El Tribunal Constitucional Plurinacional lo admitió y anunció que trabajará por tiempo y materia para dar una respuesta rápida sobre lo objetado.

