CNC rechaza ley de condonación de alquileres, afirma que vulnera el derecho a la propiedad privada

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) rechazó hoy el proyecto de ley 597 que establece la condonación del 50% del pago de alquileres de viviendas, comercios y otros mientras dure la cuarentena, asegurando que vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas vigentes.

El presidente de la CNC, Rolando Kempff, expresó su preocupación por la propuesta normativa debido a que el sector no fue convocado por el Legislativo para discutir los aspectos que implican su cumplimiento.

Este sector rechaza dicha condonación de la mitad del pago del alquiler de las viviendas y los comercios porque afirma que vulnera el derecho a la propiedad privada y ve «poco probable» la cancelación del otro 50% de los alquileres que sería reprogramado para enero de 2021, como indica la norma.

El 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó el proyecto cuestionado por muchos sectores y presentado por el diputado del MAS Víctor Borda. Tras recibir el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, el documento pasó al Senado para su revisión.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Tras esto, la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (Aprobin) denunció que esta norma de «Cancelación a plazos del canon de alquiler y condonación parcial del impuesto Municipal y Anual a la propiedad RC-IVA» vulnera derechos constitucionales de los propietarios de bienes inmuebles.

«La redacción de la ley excepcional de arrendamientos vulnera el derecho y garantías constitucionales, reconocidos de todo boliviano, siendo el arrendamiento un contrato por el que los propietarios de bienes inmuebles ceden a la otra (parte, los inquilinos) el uso temporal de una infraestructura», señala Aprobin en un manifiesto.

Ese mismo cuestionamiento lo do a conocer hoy el presidente de la CNC, asegurando que «un contrato entre privados está debidamente protegido por la ley y la Constitución, así como el propio Estado, que no debería tener injerencia a ese nivel, una ley de éstas características no debería fracturar dicha estructura institucional».

En tanto, la propuesta normativa como «compensación» posibilita que los propietarios de los inmuebles puedan acceder a la condonación del pago del impuesto mensual del RC-IVA por cuatro meses.

No obstante, Kempff precisó, según datos del gremio, que el 70 % de los contratos de alquileres no cuentan o no se emiten facturas, los que se suscriben en el país. Por lo cual, dijo que la condonación del pago del impuesto del RC-IVA es «irreal».