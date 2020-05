Colegio Médico cruceño denuncia colapso en el Cenetrop

Aclaración. Desde el Cenetrop confirman que tienen una alta demanda, sin embargo se están realizando y entregando los resultados con normalidad.





El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles del Estado, para que compren pruebas rápidas con alta sensibilidad para detectar el coronavirus. El galeno indicó que el pedido se debe al colapso del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), ya que el laboratorio no cuenta con la capacidad de hacer los análisis diarios, que llegan del todo el pais.

Preocupación.- “Lamentablemente existe un solo laboratorio que recibe las muestras, que no sólo atiende la demanda de Santa Cruz sino de Cochabamba, y eso nos tiene muy preocupados. Nosotros estamos insistiendo en la compra de reactivos y pruebas rápidas certificadas. Si no hay reactivos, la realización de pruebas está congelada, que es el informe que nos ha dado el Cenetrop. De esa manera no realizan las pruebas y lo que nos reportan son los resultados de pacientes que ya han sido tratados”, dijo Anzoátegui.

Existe retraso en los resultados.- Tambien señaló que hay retraso en la entrega de resultados, y eso imposibilita tener los reportes actualizados, perjudicando el trabajo que realiza el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), mostrando cifras que crean la impresión de que disminuyen los contagios. Asi mismo ésta situación deriva en el colapso y hacinamiento de los hospitales. «Hemos visto ambulancias en hospitales de segundo y tercer nivel, que están esperando en la puerta con sus pacientes”, expreso.

Respaldan la ampliación de la cuarentena.- En ese sentido, el Doctor Anzoátegui ve de manera positiva la decisión de ampliar la cuarentena rígida en Santa Cruz, primero por la falta de información técnico-científica en el tema de tratamientos y la irresponsabilidad de la población, que no respeta las medidas de distanciamiento social y bioseguridad ante el peligro del virus.

