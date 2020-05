Copa Libertadores: Bolívar y Wilster, pendientes de la decisión

Campeones

domingo, 3 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Wilstermann ve con buenos ojos la posibilidad de continuar jugando la Copa Libertadores en una sede neutral. El presidente de los rojos, Gróver Vargas, señaló ayer que toda medida que se asuma para cuidar la salud de los jugadores es bienvenida.“Nos encantaría jugar en casa por la parte económica, pero la salud está por delante de todo y no hay inconveniente si así lo decide Conmebol”, remarcó Vargas.Los aviadores se encuentran emparejados en el Grupo C de la Copa junto a Colo Colo, Peñarol y Atlético Paranaense. El equipo dirigido por Cristían Díaz se impuso en la primera fecha por 1-0 a Colo Colo, peor cayó por el mismo resultado con los uruguayos de Peñarol en la segunda jornada.Por el lado de Bolívar, el vicepresidente Dardo Gómez, confirmó la versión que salió de la prensa Argentina y explicó que, “yo sé que desde Conmebol existe varias alternativas que se manejan. Hay plan B, C, D y se ve jugar en sedes con todas las medidas de seguridad para llevar a cabo los campeonatos”.Los celestes están en el Grupo B y perdieron su primer juego por 2-0 con Guaraní en Asunción y vencieron por el mismo resultado a Tigre de Argentina, en La Paz. En su tercer encuentro debían enfrentar en el Siles a Palmeiras, pero el certamen quedó suspendido por el Covid-19.El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, adelantó a los dos equipos bolivianos que Conmebol retomará “sí o sí” la competición y que no deben descuidar su preparación.“Una cosa queda claro según lo que nos dijo el presidente Salinas: Conmebol tiene la instrucción de FIFA de concluir los torneos de la Libertadores y Sudamericana. De acuerdo a las medidas de bioseguridad y la salida de cuarentena de cada país hay que ser innovador”, contó Gómez.