Cornejo: Por el PDF se borraron cinco palabras

miércoles, 13 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, sostuvo ayer que las denuncias de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) sobre una presunta falsificación de los contratos de jugadores son infundadas, en entrevista a Panamericana.

“(Fabol) es como una serpiente a la que se le aplastó su cabeza y sólo el cuerpo no reconoce que ya no existe”, criticó.

Cornejo dijo que Fabol es una entidad que no goza de legitimidad en su representación ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). “Me enteré de esto por una supuesta conferencia de David Paniagua a nombre de Fabol, por una supuesta ‘falsificación’ de contratos”, dijo. Agregó que “empezando desde la denominación que le da (Paniagua), no coincide con su estatus de abogado, ya que falsificar significa adulterar. En este proceso de convertir a PDF (el contrato), aquel que fue hecho por dos personas, lamentablemente por omisión no se han recuperado cinco palabras que dicen ‘ salvo contrato entre partes’”, explicó Cornejo. Paniagua, de Fabol, denunció que el club celeste presuntamente modificó los contratos modelo o únicos.