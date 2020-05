Denuncian al Cenetrop por doble resultado en pruebas de Covid-19 de una abogada que falleció

El fallecimiento por coronavirus de la abogada Ericka Salvatierra Castedo, de 37 años, y madre de dos hijos (de 11 y 10 años), ha generado la denuncia de su esposo, el periodista Mauricio Requena, contra el Cenetrop y cuestionamientos al Sedes de la Gobernación cruceña. Afectado por el reciente deceso de la profesional, que trabajaba en la Universidad René Moreno, Requena habló con Asuntos Centrales para relatar la tragedia y acusar de “irresponsables” a quienes manejan las pruebas de Covid 19 en Santa Cruz.

Su esposa ingresó caminando el miércoles 29 de abril a la clínica Niño Jesús con fiebre,dolor de cabeza y otros síntomas que la convertían en un caso sospechoso de coronavirus, según el relato de Requena. Dijo que el seguro universitario la derivó a ese centro de salud, que de inmediato recomendó la prueba de Covid, que fue entregada al Sedes y al Cenetrop para su procesamiento.

“Entre el jueves y viernes, mi esposa, que estaba en el centro de aislamiento de la clínica, se puso peor. Por eso llamé al Cenetrop y discutí con una señora Ruth Gálvez, que me dijo que demorarían seis días. Le reclamé porque podía morir en ese tiempo y ella me amenazó con un juicio. Reconozco que me molesté, pero era por la emergencia de mi esposa, aunque ella debió tener empatía.Un señor de apellido Oliva, del Sedes, fue más amable y me explicó que no habían suficientes pruebas. En la noche me llamaron y me dijeron que dio negativo”, explicó Requena.

Con ese resultado, los médicos de la clínica la sacaron de la sala de aislamiento con otro tratamiento.”Fue terrible, porque a partir de ese momento recibía visitas de médicos, enfermeras y yo mismo, suponiendo que no tenía coronavirus. El segundo día perdió la respiración y la pasaron a terapia intensiva. A las 11:30 hablé con el médico y en la noche me dijo que sospechaba que tenía Covid y que le tomaran otra prueba, además de la de influenza.Mi cuñada, que trabaja en un laboratorio, ayudó a gestionar este test que dio positivo, pero era tarde. ¿Cómo pudo pasar esto?”, cuestionó.

Requena también protestó que después del deceso de su esposa, hasta las 17:00 del miércoles nadie del Sedes se comunicó con él, sabiendo de la situación de que él es potencial portador del virus y que tiene a dos hijos en su casa, además del hijo de un año de la trabajadora de su hogar y una señora que padece cáncer. “Los únicos que me han llamado son los del seguro universitario y las autoridades académicas de la U.He tenido que tomarme pruebas para saber cómo está mi sistema inmunológico, pero en laboratorio privado y con los recursos de mi seguro universitario”, afirmó.

Su abogado

pedirá informe

En comunicación con Asuntos Centrales, el abogado de la familia Requena, César Ríos, cuestionó: “Cómo es posible que salga primero un resultado negativo y que se tengan que tomar decisiones médicas que perjudican al propio personal de salud, al propio Mauricio y a otras personas con las que se cruzaron. Esto es un atentado contra la salud y no se puede repetir. Hay incumplimiento de deberes de los funcionarios y el Cenetrop no puede incurrir en fallas en este momento porque se juega con la vida humana”, manifestó.

Indicó de que han enviado una carta al secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda, para que se les informe de cuáles son los procedimientos de la toma de muestras desde que va al Sedes, al Cenetrop y a la clínica. “Queremos determinar si el Sedes hace seguimiento al Cenetrop para verificar la autenticidad de los resultados.Luego veremos de iniciar acciones legales hasta llegar a lo último y no se vuelva a repetir”, apuntó.

La mirada de

un especialista

En el programa Asuntos Centrales se aprovechó la intervención este miércoles del experto infectólogo Juan Saavedra para preguntarle si es posible que se tengan dos resultados distintos en pocos días con una misma paciente. “Todo depende si la muestra ha sido bien tomada las dos veces. Si la muestra no fue bien tomada la primera vez, eso significa poca cantidad de virus, cuando llega a la máquina es como jugar cacho, se ve lo que se anota. Contabilizan cuanto virus encuentra y si no encuentra da negativo. Es porque la muestra no fue adecuadamente tomada. Es importante hacer hincapié en esto porque el procedimiento de la muestra por la nariz es molestoso. Porque el isopo tiene que entrar hasta el fondo de la nariz y el técnico tiene que hacer rotaciones del isopo para que capture la mayor cantidad de líquidos. Si la muestra no fue bien tomada da la posibilidad de que la máquina dé negativo. Depende del componente humano”, explicó.

El programa Asuntos Centrales no ha podido tener la versión del Cenetrop y del Sedes, pero las buscará en las próximas horas.







Fuente: Tuffí Aré