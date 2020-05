Esposo de paciente que murió por Covid-19 revela el viacrucis que vivió y apunta a funcionaria del Sedes

La muerte de Érika Salvatierra con Covid-19 en Santa Cruz destapa supuestas falencias en los resultados de los análisis y el trato con los pacientes, según el testimonio de su esposo Mauricio Requena.

El dramático relato del esposo de Érika Salvatierra Castedo revela el viacrucis por el que tuvo que pasar antes de fallecer con Covid-19 en Santa Cruz. Mauricio Requena relató que su esposa terminó muriendo la madrugada de ayer, después que una serie de contradicciones en los análisis que se le hizo y el maltrato por parte de funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Requena, en una entrevista en radio Fides, dijo que el 28 de abril su esposa tuvo una fiebre leve y dolor de cuerpo por lo que fueron hasta una clínica privada donde la atendieron con el Seguro Universitario. Le hicieron el análisis de dengue y salió negativo. Al día siguiente volvieron, porque la fiebre persistía. Le hicieron un nuevo diagnóstico y es considerada como paciente con Covid-19 y se la aisla de inmediato.

Según su esposo, luego le hicieron un análisis para coronavirus y que, según Cenetrop, debía salir en 48 horas, pero no salieron en ese tiempo. Era 1 de mayo, al día siguiente llamó a Cenetrop y le dijeron que los análisis los entrega el Sedes. Llamó a la línea gratuita habilitada para reclamar los resultados.

Requena asegura que la primera persona que le contestó en el Sedes le dijo que los resultados de los análisis salen en seis días. Pero “luego hablo con una señora Ruth Galvez, enojado, molesto, como cualquiera y le digo ‘póngase en mi lugar’, me dice una serie de improperios y finalmente me advierte que si yo sigo hostigándola ella me va a denunciar. Ruth Galvez se identifica como responsable del COED y al final me cuelga la llamada. Luego vuelvo a insistir porque me cuelgan el teléfono y hablo con un Dr. Oliva que me atiende de forma muy adecuada y me dice que van a hacer todo lo posible para que los análisis salgan. Íbamos en el día tres y avanzando al día cuatro. A las 19:30 me llama el Dr. Oliva y me dice que los análisis de mi esposa salieron negativos. Cumplen con el protocolo y lo hacen llegar a la clínica”, dijo.

Entonces, los médicos decidieron sacar a su esposa del centro de aislamiento de Covid-19 en la clínica y la llevaron a otra pieza que no es para pacientes con coronavirus. Allí siguió recibiendo medicamentos y se sigue el protocolo. “A los dos días de estar en esa sala el médico me dice que ella debe pasar a terapia intensiva porque su respiración no respondía. Ese día quedo sorprendido, la llevan a terapia intensiva que no es para pacientes con Covid. Ese día estuve con mi esposa, calculo que ingresaron unas 16 enfermeras, también ingresaron médicos y con una paciente que estaba con Covid-19”, explicó.

“El médico me dice que el problema atacó los pulmones de forma fulminante y tenía la sospecha de que era Covid-19, por lo que me recomendó un nuevo examen. Le hicieron un nuevo análisis a partir de una muestra que ya le habían tomado para influenza, llamamos a Cenetrop, ubicamos a la doctora que es técnico, ella buscó las pruebas y le decimos que la paciente está en terapia y que iba a ser asistida con respirador. Mi esposa fallece a las 02:00 de la madrugada de ese día y el resultado del análisis no llegó nunca”, dijo el esposo de Érika.

Requena lamentó que las autoridades del Sedes hubiesen salido este martes a decir públicamente que su esposa falleció por Covid-19 y que en la clínica no se cumplió el protocolo, cuando el primer examen que enviaron decía negativo.

“Estoy destrozado. Le pido a Dios que esto no le pase a nadie, que tienen que corregir las fallas que hay, que tienen que haber las pruebas y reactivos, que no le mientan a la gente (…) Gente irresponsable no puede estar manejando la salud, no puede estar una persona como Ruth Galvez que me diga que me va a iniciar un proceso porque le estoy reclamando un examen, por más molesto que esté, ella tiene que tener empatía, ella es funcionaria pública (…) mi mujer estaba falleciendo en ese momento. Que primero me saquen un examen negativo y que ayer me digan que salió positivo y que murió por Covid-19 y que hasta el día de hoy el Sedes no se comunique conmigo, que nadie me llame, que me entere por el Seguro Universitario de que el segundo examen salió positivo, esto es lamentable”, declaró en medio de lágrimas.

