La Paz.- El diputado Amilcar Barral, pide que la ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco, presente una denuncia ante la Fiscalía por el tráfico de tierras y que se investigue ha denunciado y denunciante.

Considera que un ex funcionario no puede sacar a la luz cosas cuando ya no está en el cargo lo que incluso puede ser sospecha de incumplimiento de deberes.

Fuente: Gigavisión