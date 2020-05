El actor que interpreta a ‘La Montaña’ en ‘Juego de tronos’ rompe un récord mundial al levantar más de 500 kilos

De esta manera, Hafþór Júlíus Björnsson superó la marca anterior de levantamiento de peso muerto lograda por el británico Eddie Hall.

El actor y deportista islandés Hafþór Júlíus Björnsson, más conocido por interpretar el papel de ‘La Montaña’ en la serie ‘Juego de tronos’, estableció este sábado un nuevo récord mundial al levantar un total de 1.104 libras (cerca de 501 kilos), informa The Guardian.

Björnsson alcanzó la fama al protagonizar a Ser Gregor Clegane en la popular serie, y esta vez lo hizo demostrando su increíble fuerza. Se quedó con el registro al ser avalado por un árbitro oficial en el Thor’s Power Gym en Islandia.

Las sorprendentes imágenes muestran cuando el actor de 31 años completa el levantamiento mientras la barra se dobla como consecuencia de las pesas en los extremos. Tras sostener el peso por unos segundos lo dejó caer para gritar de alegría y dejar en evidencia la fuerza descomunal que posee.

