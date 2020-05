Exportadores piden al Gobierno una política de rescate para el sector

Economía

La Cámara de Exportadores de La Paz remitió al Gobierno una carta para que se implemente una política de rescate para el sector; en la misiva se solicita que se aborden temas laborales, impositivos, financieros, logísticos, mercados y el tipo de cambio. Esperan ser convocados por las autoridades para detallar sus necesidades en una reunión.

“Hemos hecho un planteamiento de una serie de actuaciones que deben ser atendidas en el mediano plazo de tres meses y el largo plazo en cinco meses, en el que pedimos que se traten temas logísticos, tributarios, financieros, de mercado y un asunto que se tiene que tratar y que se quiere dejar de lado es el laboral que nos aqueja mucho», anticipó el director de la Cámara de Exportadores de La Paz, Guillermo Pou Munt, durante una entrevista con Red Uno.

Sobre este último mencionó que las empresas han estado durante 40 días sin producir ni poder recurrir al mercado local para reactivarse de inmediato. En ese contexto, considera que de a poco se reiniciarán las actividades, tomando en cuenta que continúa la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Pou Munt rememoró que el sector viene sintiendo efectos negativos desde fines de 2019 y cuando estaba por levantarse se vino el coronavirus, entonces se tiene que comenzar a planificar en cómo recuperar las consecuencias que se tienen.

«Entonces el tema laboral es algo que se tiene que discutir, entre ellos: el tema de la movilidad laboral, qué se va a hacer con las vacaciones, qué se van a hacer con los días no trabajados, con el aumento salarial, son cosas que hay que discutirlas sobre una mesa a la luz de la realidad y de la dificultad que puede haber para atender todas estas obligaciones, que en esta semana se están acumulando con un ingreso que no existe, con las perspectivas de mercados que son complicados, en el que no hay certidumbre», anticipó.

También dijo que por otro lado está el tipo de cambio, para el cual tienen una propuesta y que en su momento lo van a desarrollar con las autoridades, en el que solicitan que se empiece a considerar la forma de cerrar la brecha que hay del tipo cambiario con los países vecinos, que es un factor de «desventaja» para las exportaciones de Bolivia.

Anunció que se propondrá una serie de herramientas novedosas para que las autoridades las consideren y para que el sector retome las actividades de manera competitiva, algo que se perdió desde 2011, cuando se tenía un cambio fijo.

