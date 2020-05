Ivermectina en La Paz no es de venta libre y solo puede ser adquirida bajo receta

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero, informó este viernes que la Ivermectina no es de venta libre y solo puede ser adquirida bajo receta en la región paceña.

La autoridad en salud indicó que la decisión se debe a que el fármaco será suministrado en pacientes con Covid-19 bajo supervisión médica. “Su uso por lo menos en el departamento de La Paz está restringido a uso médico exclusivo, los galenos tienen que dar el visto bueno para que se lo use en tratamiento, no es de venta libre”, enfatizó a tiempo de recordar a la población que el medicamento es un antiparasitario y no un preventivo a la enfermedad.

El martes 12 de mayo el ministro de Salud, Marcelo Navajas, informó en conferencia de prensa que la Ivermectina fue incorporada a la lista de medicamento “esenciales” del país. Mediante la resolución 104 los comprimidos de 3 miligramos y 6 miligramos del fármaco forman parte del tratamiento para pacientes con coronavirus.

