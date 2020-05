La Guardia Nacional se instala fuera de la Casa Blanca en medio de las manifestaciones en Washington

Esta jornada se registró una violenta confrontación entre la Policía y varias personas que marchaban en las afueras de la residencia presidencial.

La Guardia Nacional se activó este sábado en la ciudad de Washington (EE.UU.) para ayudar a la Policía local a manejar las intensas protestas registradas en las inmediaciones de la Casa Blanca por la muerte de George Floyd.

«La Guardia Nacional del Distrito de Columbia siempre está lista para ayudar a las agencias del distrito y federales a proteger la vida y la propiedad humana», señaló el comandante general William J. Walker en un comunicado, expresando el compromiso de la institución de resguardar la residencia presidencial.

Armed forces moving in near the White House #dcprotest #blm #georgefloyd #blacklivesmatter pic.twitter.com/Qxn1pOPuUI

La decisión de movilizar este cuerpo del orden ha sido tomada por la dirección del secretario del Ejército, en respuesta a una solicitud de asistencia hecha por la Policía.

The DC National Guard is on hand as protests continue tonight. I am told they were activated by the Secretary of the Army at the request of the US Park Police. pic.twitter.com/V5HoMPVQZI

En las imágenes se puede ver a los elementos de la policía militar movilizándose en camiones y formando cercos de seguridad.

A very small minority (like 5% of the people here) at the #dcprotest are throwing things at the police. I’ve seen firecrackers, water bottles, and bricks.

People who aren’t police are getting hurt.

Josie Williams, 19, of DC got hit in the back of the head by a brick. pic.twitter.com/bxgfTghnZ0

— Ellie Hall (@ellievhall) May 31, 2020