La Portada da de alta a tres nuevos pacientes y suma 15 hasta el momento

viernes, 8 de mayo de 2020 · 14:07

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Este viernes se dio de alta a tres nuevas personas que contrajeron y superaron el Covid-19 en la ciudad de La Paz. Como ya es costumbre, el personal médico del hospital La Portada se reunió a la salida del nosocomio para despedir entre aplausos y palabras de aliento a los pacientes que cuidaron durante más de un mes.

«Nosotros tenemos que brindar a nuestros pacientes esa alegría y tranquilidad que necesitan. Muchos de ellos vienen hasta deprimidos, angustiados por todo lo que está pasando. Todos en sí tenemos esa angustia dentro, pero tenemos que reflejar la fortaleza que Dios nos da», explicó una de las doctoras presentes, a Red Uno. «Cada persona que es dada de alta de este hospital es una luz de esperanza y eso nos da fuerzas para seguir adelante», agregó.

En esta ocasión, se trata de la salida de dos hombres y una mujer. El primero de ellos afirmó no conocer la forma en la que se contagió, pero no dudó en advertirle a la población que es muy «doloroso» y «feo» tener la enfermedad. «Ni a mi pero enemigo le deseo esto», sostuvo el hombre, que lleva 35 días sin ver a su familia.

«Los médicos ponen el pecho a las balas realmente», expresó el segundo de los pacientes. En su caso, él aseguró haber estado cumpliendo con el aislamiento, pero tras una emergencia familiar se vio obligado a salir y fue donde contrajo el virus. «Gracias al hospital ha sido una experiencia bastante llevadera. Es fuerte emocionalmente, es duro estar enfermo lejos de la familia, pero el hospital se ha portado muy bien con nosotros», reiteró.

La mujer coincidió al tener palabras de agradecimiento para el personal y entre lágrimas sostuvo que esta enfermedad no discrimina por el dinero, sino que afecta a todos por igual. «Es bastante feo, no se lo deseo a nadie. Yo no tengo recursos económicos, pero había en mi sala en el quinto piso gente que tenía plata, y aunque tenían plata no podían hacer nada», recordó.

Con ellos tres son 15 los pacientes que fueron dados de alta hasta el momento en el hospital de La Portada. La directora, Liliana Gonzales, informó que aún se encuentran cuatro personas con Covid-19 internados, que se espera puedan salir en el transcurso de este fin de semana.