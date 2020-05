Llueven críticas a ministro por sus declaraciones de sus «ojos verdes» y el MAS

Las declaraciones del ministro de Minería, Fernando Vásquez, sobre sus aspectos físicos que lo distinguen de ser masista, derivó en una lluvia de críticas en las redes sociales.

“Ahora, con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista, hay algunas especificaciones inclusive de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo”, comentó Vásquez, este viernes en una entrevista con Fides Potosí.

Estas declaraciones causaron molestia en las redes. «La SS alemana de Hitler emitió un comunicado señalando que #FernandoVásquez, ministro de minería de la #Dictadura en #Bolivia, está en la categoría «Untermensch» (sub humano) y, por tanto, no es aceptado en sus filas», ironizó el exsenador del MAS, Adolfo Mendoza.

El político y aliado del Gobierno Samuel Doria Medina también criticó las declaraciones de Vásquez: «Calificar a los demás y a uno mismo por el color de su piel y sus ojos es un acto de ignorancia y estupidez del tamaño del Illimani. Es inadmisible. El ministro de Minería debe disculparse públicamente. Lo rechazo categóricamente».

La periodista Nancy Vacaflor escribió: «Claro, eso no dijo cuando fue autoridad en el gobierno de Evo Morales del #MAS. Estas personas dan asco». Su colega Gabriel Romano publicó en su cuenta de Facebook: «Van a disculpar, no quiero discriminar, pero la ignorancia e imbecilidad no tienen rasgos físicos específicos. Esto dijo el ministro (…)».

«Este es el pensamiento de la oligarquía que se hizo del poder en #Bolivia, siempre deseosos de estar en la cima de la pirámide racial. #FernandoVásquez, ministro de Minería, hace carne el «culiblanqueamiento» en este gobierno defacto!», se lee en la cuenta de Jampatu M.

Fuente: paginasiete.bo