Ministro López: «La tropa va a hacer su trabajo en la medida en que la gente deje ayudarse»

El Ministro de Defensa alertó que «cuando la gente decide no cuidarse, no podemos hacer nada». Beni es uno de los departamentos más afectados en Bolivia.

El ministro de Defensa, Fernando López, advirtió hoy que los miembros de las Fuerzas Armadas, así como de la policía, no pueden convertirse en «niñeros» de cada poblador del departamento del Beni o del país en general en procura de controlar el coronavirus.

Entrevistado por Unitel, López aseveró que no se puede poner en riesgo la vida de los miembros de la institución castrense, sobre todo cuando hay gente que decide voluntariamente no acatar la cuarentena ni el distanciamiento social.

«La tropa va hacer lo que tenga que hacer en la medida en que la gente deje ayudarse. No podemos pasar de ser una contención de primera línea a niñeros de cada uno de los pobladores en el Beni o en Bolivia», aseveró López.

La autoridad, en ese sentido, lamentó que en el Beni en particular la gente no acate las normas básicas para cuidarse del coronavirus, como el distanciamiento social, el uso de barbijos o el lavado frecuente de manos.

Aseveró que «cuando la gente decide no cuidarse, no podemos hacer nada».

«Ya cuando las personas deciden pasar el límite de no me da la gana de cuidarme, ahí no se puede hacer nada y nosotros también debemos velar por el conjunto de los integrantes de las Fuerzas Armadas y también del país», sentenció, a tiempo de recordar que los militares tienen un 0,15% de infectados con Covid-19, de los cuales el 85% está en Trinidad, la capital beniana.

Fuente: opinion.com.bo