Marcelo Navajas: «Estoy dolido, pero no vencido. Seguiré peleando para demostrar que se cometió una injusticia»

El mensaje tiene un minuto y 13 segundos. Marcelo Navajas grabó un audio luego de conocer la decisión de la Justicia de enviarlo preventivamente al penal de San Pedro, en La Paz. El exministro de Salud dice estar dolido por esa determinación judicial, pero a la vez señala que es una persona fuerte y que luchará por su inocencia. El médico asegura que no está vencido y que buscará su libertad. Su abogada, Rosario Canedo, informa que su defendido tiene problemas de salud y deslinda responsabilidades al juez Hugo Huacani si es que la exautoridad complica su situación física en el centro penitenciario.

«Ahora que se consumó el abuso, quiero agradecer, en primer lugar, a mis colegas médicos, a los colaboradores que en diferentes etapas de mi trayectoria estuvieron junto a mí y a muchos pacientes que me han expresado su solidaridad. A todos ellos quiero decirles que estoy dolido, pero no vencido. Voy a seguir peleando para demostrar que se ha cometido una injusticia conmigo. Son momentos difíciles para mi familia, en particular para mi padre, un hombre de más de 90 años a quien no sé cómo explicarle que, por asumir un compromiso con el país, ahora estoy tras las rejas», dice Navajas en la primera parte de su grabación.

Hoy, el juez Hugo Huacani determinó la detención preventiva por tres meses en el penal de San Pedro para el exministro Navajas, a quien se lo acusa de ser parte del negocio de adquisición de 170 respiradores mecánicos con supuesto sobreprecio. El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, afirmó que Navajas es el autor «ideológico» del proceso.

«Quiero reiterar mi total inocencia y denunciar ante el mundo que en mi país se ha consumado un abuso, ya que la justicia presume la culpa antes que la inocencia. Me siento triste y decepcionado, pero la certeza de mi inocencia me da fuerzas para seguir adelante. Gracias a todos los que me hacen llegar mensajes. Su solidaridad es mi libertad, ya nos veremos pronto en otras circunstancias». Así concluye su mensaje Navajas.

