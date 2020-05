¿Cuál de las influencer es la más importante para ti? Es la pregunta que Anabel Angus y Marco Antelo respondieron hace unos días en sus redes sociales. Entre fotos y frases conmovedoras la respuesta de ambos fue la misma: mamá.

¿Qué influencer es la que más enamora con sus hábitos, consejos y frases motivadoras? La respuesta puede variar de acuerdo a los gustos, estilos y simpatías. Sin embargo, posiblemente no está en Instagram, Tik Tok o Facebook. Quizás su perfil en redes sociales tenga pocos seguidores o incluso no tenga un teléfono inteligente. Esa persona es mamá.

“Ella siempre influenció no solo en mi vida, sino en la de mis hermanos, en la de papá y en la de las personas que la conocen”, así empieza el conmovedor video que Anabel Angus compartió en sus redes sociales en el que describe por qué su mamá es su influencer favorita. Anabel relata que, para ella, su mamá es un “Ángel, que la llenó de amor y siempre intentó enseñarle todo con su ejemplo”. Entre fotos y recuerdos, que la presentadora compartió con sus seguidores, expresa su amor por su madre: “Gracias por influenciar mi vida mamá, pero principalmente por amarme”, concluye el relato.

Por su parte, el ex presentador de televisión Marco Antelo, también expresa su amor por su progenitora en un video de un minuto con treinta y siete segundos “Mi mamá no tiene millones de seguidores, pero me enseñó cuál es mi camino, es la influencer más grande de mi vida”, comenta. Con tiernas palabras Marco se refiere a su persona favorita. “Mi madre me inspiró con su ejemplo de vida”, comenta. “Ella me enseñó a nunca rendirme, pese a las adversidades y eso es lo que hace una verdadera influencer”, concluye.

El 27 de mayo es el Día de la Madre en Bolivia, y como un homenaje para ellas, Samsung lanzó su campaña “Mi Mamá, mi Influencer favorita”. “Queremos retribuir a esas mujeres valerosas que no solo cambiaron pañales y calentaron biberones, sino que también fueron capaces de entregar su tiempo, vida y corazón por alguien más, comenta Carolina Zamora, gerente nacional de Marketing de Samsung Bolivia. “Lo que deben hacer es recrear una foto antigua con su mamá y subirla a las redes sociales con el #ConGalaxy y etiquetar a @Samsung.Bolivia. La idea de esta campaña es reconocer el valor de cada mamá, sin recibir regalos a cambio, es un homenaje sencillo, pero justo”, finalizó.