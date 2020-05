Micro empresarios en Tarija critican compras de insumos de otras regiones

Una de las principales acciones que tomaron diversos gobiernos en el mundo para reactivar la economía en sus regiones, fue la de fomentar la compra de insumos elaborados localmente; sin embargo, en Tarija surgieron denuncias en las que se advierte que instituciones públicas no están colaborando a la industria local para generar movimiento económico en la región y se procede a adquirir productos de otros departamentos del país.

Los denunciantes fueron micro empresarios dedicados a la industria textil en la región, quienes aseguraron que la Alcaldía de Tarija, procedió a la adquisición de insumos de bioseguridad elaborados en Cochabamba.

Denuncias

Una micro empresaria tarijeña, pidió a las autoridades departamentales y municipales trabajar en fin de reactivar la economía en diferentes sectores productivos, como el textil, carpintería, artesanal, etc., además, criticó que a la fecha no cuentan con posibilidades para exponer sus productos para la población para fomentar la comprar de los mismos.

“Somos productores que vivimos del día, nosotros nos hemos generado nuestro trabajo, no estamos pidiendo a la Alcaldía que nos den pegas, no vengo solo a quejarme sino a brindar propuestas, el alcalde Rodrigo Paz nunca nos atendió, presenté miles de cartas para sentarme con él, siempre me rebota a sus secretarios, queremos exponer nuestros productos, entregar por mayor y por cantidad”, dijo.

De igual manera, denunciaron que algunos insumos de bioseguridad, como barbijos, guantes, trajes y otros, no estarían siendo adquiridos en el departamento de Tarija y las compras se estarían haciendo en otros departamentos del país.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de Tarija (Fedemype), Nilda Bueno, expuso que tuvieron una reunión con la Alcaldía para contar con su apoyo en la adquisición de productos locales, pero ayer tomaron conocimiento que los insumos que adquiere esta institución son de procedencia cochabambina.

“Necesitamos trabajo, el dinero debería quedarse aquí para beneficiar a nuestras familias, nosotros reclamamos eso porque hubo una reunión y resulta que compran de otro lado, no puede ser que nos tomen el pelo”, lamentó.

Alcaldía niega denuncias

En respuesta a las declaraciones, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Rodrigo Fuenzalida expuso que esta secretaría hizo compras a cinco empresas, de las cuales cuatro son tarijeñas y una trajo insumos de Cochabamba.

“Lamentablemente no se puede coartar en este sentido, sí se está dando prioridad a lo que es Tarija por eso solamente oficinas que tengan establecidas en Tarija se les está pidiendo las cotizaciones, pero todos los insumos que se entregan son locales por lo tanto desvirtuamos totalmente esto”, aseveró.

Adquisiciones

El sector textil en Tarija solicitó a las instituciones públicas publicar las solicitudes de insumos que requieran para poder presentar sus propuestas.

