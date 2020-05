Microempresarios en emergencia, piden al Gobierno la reglamentación de la ley 1294

Moisés Gutiérrez, vicepresidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (FEDEMYPE) Cochabamba, señaló que este sector atacó la cuarentena al “pie de la letra”, a pesar de que significó una perdida en su capital de operaciones y productos, pero con la promesa de que el Gobierno central, según la ley 1294, iba a condonar las deudas y no reprogramarlas. “Gutiérrez, aseguró que se encuentran en emergencia y que aguantarán hasta el 1 de junio, “Si el primero de junio no se cambia la reglamentación a la ley 1294, y no se hace la nueva reglamentación a ley de reactivación, estaremos en las calles”, aseguró

Fuente: ATB