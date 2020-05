Navajas anticipa 10.000 casos de Covid-19 y dice que la pandemia bajará cuando el 60% de la población esté contaminada

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, anticipó este miércoles que Bolivia podría llegar este mes a los 10.000 casos de Covid-19 y sostuvo que la pandemia comenzará a bajar cuando el 60 por ciento de la población resulte infectada.

“Para darles solo una idea general, si este mes nos va bien, vamos a estar en el orden de los 10.000 infectados y para eso, ningún país del mundo, ni los más grandes, han podido responder en su sistema de salud”, explicó ante el pleno de la Cámara de Diputados.

La autoridad acudió a esa instancia del Legislativo para explicar la necesidad de elevar a rango de ley una disposición que contempla pagar dos salarios o elevar los mismos de forma temporal y excepcionalmente en la prestación de servicios del personal profesional en salud, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Desde el primer día en mis declaraciones ustedes han recibido la verdad sobre la pandemia y lo que va a suceder. El momento que esta pandemia empiece a bajar es cuando el 60 por ciento o más de la población esté contaminada, a partir del 80 por ciento, 70 por ciento, vamos a decir que la hemos ganado y lamentablemente en ese combate y durante ese tiempo, vamos a tener muchos fallecidos y vamos a tener todavía más fallecidos si no podemos contar con el personal de salud que necesitamos en los hospitales para atender esta enfermedad”, manifestó el titular.

Navajas fue duramente cuestionado por los asambleístas del MAS, sobre todo de regiones como Potosí, quienes demandan laboratorios y pruebas para diagnosticar a más pacientes y disminuir el riesgo de contagio.

“Ese poco tiene que alcanzarnos para todos, aquí no hay preferencias, de dar a unos más que a otros sino de lo que se puede dar (…) Mi función es trabajar por todos los bolivianos y que la población boliviana no se vea desbordada por una crisis que no la hemos provocado nosotros”, dijo.

Detalló que la norma que se pretende aprobar busca aumentar la remuneración del personal de salud y así evitar que tengan que trabajar en dos sitios. “No es que nos tenemos que acostumbrar a ver las cifras subir, sino que esa es la realidad de esta pandemia y del comportamiento del virus”, concluyó.

Fuente: https://eldeber.com.bo