Palmaflor: Jugadores no aceptan reducción porque la planilla del club es la más baja del país

jueves, 21 de mayo de 2020 · 00:00

Los Tiempos / Cochabamba

El acuerdo por el reajuste salarial en Vinto Palmaflor parece alejarse un poco más cada día, luego de las declaraciones brindadas en los últimos días y que derivaron en el pronunciamiento de los jugadores: desmintieron cualquier versión de acuerdos por los haberes de marzo, abril y mayo.

Ayer, el primer grupo de jugadores debía pasar a cobrar el salario (sin descuentos a los que ganan menos de 1.000 dólares), pero la falta de acuerdos y desavenciencias han provocado fuego cruzado entre los bandos.

“Con el presidente (Julio César Mollo) no llegamos a ningún acuerdo. Ellos propusieron pagar el 50% de marzo y el 25% de abril y mayo, pero no aceptamos porque marzo trabajamos totalmente el mes por el alto de las eliminatorias. Queremos llegar a un buen acuerdo por lo que pasó, pero no el 25% porque la planilla de Vinto Palmaflor es la más baja de los 14 clubes de la División

Profesional. Hay muchos chicos en el club que perciben sueldos realmente bajos”, explicó el atacante Jefferson Tavares, uno de los jugadores que participa en la comisión de negociaciones.

Luego de tres reuniones, dirigentes y jugadores quedaron en un cuarto intermedio. La propuesta dirigencial pasó del 50-25-25 a pagar el 60% de marzo y el 30% de abril y mayo, además que se respeten los salarios menores o iguales a 1.000 dólares, aquellos que no sufrirán descuentos.

La postura de los futbolistas, entre tanto, es el 100% de marzo y el 50% de abril y mayo a partir de ese punto.

Al final de la reunión del lunes, Tavares comentó que Mollo pondría en consideración este pedido de los futbolistas ante los demás socios de la cooperativa minera de Palmaflor Chaquetty (en Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz) y que la respuesta de una contrapropuesta llegaría tras el 2 de junio.

No obstante, las declaraciones del directivo ante algunos medios de comunicación sobre un presunto acuerdo en la rebaja salarial molestaron a los jugadores, que decidieron romper el silencio en las negociaciones y dar su versión a la opinión pública.

“Llamó a cada jugador para imponerse y cobrar lo que ellos proponen, descontar los sueldos de los que ganan poco. Peleamos para que suban, porque querían descontar a jugadores que ganan hasta 700 dólares. Es una falta de respeto para nosotros y no vamos por buen camino como dijo él (Mollo), porque están cerrados en su decisión”, agregó Tavares.

Asimismo, el goleador de Las Fieras de Palmaflor aseguró que incluso ya antes de la cuarentena se tenía todo el dinero listo para honrar el salario de marzo, empero que la decisión cambió a raíz de la propuesta del Consejo Superior de la División Profesional.

Ahora, el panorama en Vinto Palmaflor es incierto. No hay una luz que permita encaminar las negociaciones.

Reiteró que el pedido de los futbolistas es justo, pero que las negociaciones están lejos de llegar a buen puerto.

“Cumplimos marzo. Abril y mayo que nos de el 50%, no ese porcentaje bajísimo que quieren proponer (25 y 30%). Solo nosotros como jugadores podemos aceptarlo (rebajas), sabemos que no es una obligación, entendemos que no se generó dinero, pero no puede ser de esta forma”, agregó.

Para conocer la versión dirigencial, Los Tiempos buscó al titular del cuadro quillacoleño, pero el dirigente indicó que no brindará declaraciones hasta una nueva reunión con los futbolistas.

En las pasadas tres reuniones, Mollo mostró su preocupación por la falta de arreglo con los futbolistas, ya que explicó que la propuesta de percibir el 100% de marzo y el 50% de abril y mayo no corresponde a la realidad ecomómica del club, que debido a la pandemia de la Covid-19 se vio perjudicado en el tema de ingreso de recursos por recaudaciones de partidos, aportes de socios y sponsors.

Panorama de negociaciones

A la fecha, 10 de los 14 clubes de la División Profesional arribaron a un acuerdo para las rebajas salariales: Always Ready, Wilstermann, Blooming, Guabirá, Oriente Petrolero, The Strongest, Real Potosí, Bolívar, Nacional Potosí y San José. Faltan Vinto, Royal Pari, Real SCZ y Aurora.

