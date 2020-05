Sedes Chuquisaca no está de acuerdo con flexibilizar la cuarentena

Autoridades en Salud lamentan que haya mucha gente en las calles y piden respetar las restricciones

El informe diario del Sedes.

“La posición nuestra es clara: nosotros mantenemos esto de seguir en cuarentena rígida, no ir todavía a cuarentena flexibilizada, ya que tenemos que tener condiciones para volver a la cuarentena de este tipo”, afirmó este miércoles el doctor Ronald Pérez, técnico de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca.

A decir del galeno, para avanzar a la cuarentena dinámica se deben cumplir ciertos requisitos sanitarios que aún no están implementados, como tener los reactivos suficientes y contar con la capacidad requerida en el Laboratorio PCR de la ciudad; además, los hospitales Covid no están totalmente implementados, el personal no cuenta con el equipo de bioseguridad respectivo y completo debido al desabastecimiento nacional, y, sobre todo, la sociedad no está acatando las restricciones sanitarias.

“Estamos en situación preocupante, hemos visto circulación de bastante gente en nuestra ciudad, por lo que recomendamos a la población mantener las medidas de bioseguridad correspondientes, el distanciamiento social no se ve en la ciudad. Recomendar a la gente que sea un poco más responsable porque, caso contrario, vamos a tener mayor cantidad de casos”, exhortó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El funcionario pidió a la población que tome conciencia y cumpla con las normas de bioseguridad, el distanciamiento social y el lavado de manos. “Caso contrario no podemos ingresar a una cuarentena flexibilizada”, advirtió al informar que el pico más alto de contagios recién se registrará en junio.

El Comité Científico se reunirá hoy para delinear un plan de acción y su pertinencia de cara a una “nueva normalidad” a partir de la próxima semana.

Pérez informó que Chuquisaca se mantiene con un número de 22 pacientes positivos con covid-19, casos descartados 417, pendientes 10 y notificados 449.

De los 22 casos positivos, 4 se recuperaron, 9 están activos, 2 se encuetran internados y a 7 se les reallza seguimiento en la Villa Bolivariana y en el área rural.

Respecto a las pruebas de control para dar de alta a más pacientes, informó que hoy se tomará una al caso número 18.

El primer control del paciente 4 de Culpina salió negativo; la segunda muestra se le tomará el fin de semana.

La muestra del primer control del caso 16 de Monteagudo ya fue obtenida y hoy se remite al laboratorio del hospital San Pedro Claver.

El primer control del paciente de Icla salió positivo. En una semana se tomará una segunda muestra y luego se planificará la tercera.

Con dos controles negativos consecutivos se planifica el alta del paciente, explicó Pérez.