Sedes Tarija reporta dos muertes por sospecha de coronavirus de pacientes de Yacuiba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija tomó muestras a dos personas fallecidas de la ciudad de Yacuiba que podrían ser sospechosos de coronavirus, según el reporte oficial del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED).

Las muestras se enviaron al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) de Santa Cruz para confirmar o descartar si estaban con Covid-19.

El Sedes dispuso el aislamiento de los familiares y de personal de salud que tomaron contacto con ambas personas antes de su deceso.

El COED informó que una de ellas falleció en el hospital San Juan de Dios, a donde fue enviado desde Yacuiba en la madrugada de este sábado, y el otro murió en el hospital Rubén Zelaya (de Yacuiba) por complicaciones pulmonares.

“Ambas personas padecían de patologías de base y fueron sometidas a pruebas rápidas, cuya información es de manejo interno del sistema de salud”, señala el informe de esa instancia departamental.

Hasta esta jornada se tiene el registro de tres casos positivos por coronavirus en el departamento de Tarija y que están en proceso de recuperación, con la perspectiva de que sean dados de alta en los próximos días.

Fallece un paciente de Yacuiba reactivo a Covid-19, esperan confirmación de prueba PCR

El País / Tarija

Daniel Rivera /

Se activaron los protocolos de Covid-19 por la muerte de un paciente que dio «levemente reactivo» para esa enfermedad en el test rápido. La persona fue enviada desde la localidad de Yacuiba, llegó la mañana del 2 de mayo al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), le tomaron la prueba, y luego murió. Esperan el resultado de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).

El director del HRSJD, Jorge Morales, dijo que llegó un paciente a quien se le hizo el test rápido, pero dio levemente reactivo. Aclaró que eso no confirma que sea positivo o no, esperan el resultado de la muestra PCR que fue tomada antes de que lo envíen a Tarija. Esa prueba debe ser procesada en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Santa Cruz (Centrop).

“Yo no sé para qué lo mandaron, llegó, no estuvo ni media hora en el hospital y falleció-comentó el médico-. Se activaron todos los protocolos como si se tratara de cualquier otro sospechoso, por seguridad. Eso no quiere decir que el paciente sea positivo. Nosotros tenemos la norma que dice que, ante la sospecha, igual se activan los protocolos”.

«El paciente no tiene ninguna epidemiología de nada, no estuvo en contacto con nadie, ni ninguna otra cuestión, según los informes de Yacuiba. Tenía un cuadro de neumonía», finalizó Morales.