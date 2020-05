«Supongo que lo hicimos»: guionista de ‘Los Simpson’ admite que la serie predijo el año 2020

Bill Oakley retuiteó una escena en la que una masa enfurecida termina siendo atacada por ‘abejas asesinas’. Según los internautas, el episodio profetizó la llegada de los avispones asiáticos con los que se enfrenta actualmente EE.UU.

«Ok, bien, supongo que lo hicimos», escribió este miércoles Oakley al retuitear una publicación con un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado ‘Marge in Chains’ (‘Marge encadenada’, en español).

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020