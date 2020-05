«También estamos enojados»: Policías bajan las armas y se unen a una protesta por la muerte de Floyd

Just outside of Flint – police joined protesters rather than meet them with aggression. I’m told when protesters reached the station, they took a knee, the Sheriff came out and said “We’re mad too. What can we do?” The crowd said “Join us.” They did. #protests2020 #SundayMorning pic.twitter.com/EfhDbkiCAf

«Esta es la forma en que se supone que debe ser […], la Policía trabajando con la comunidad. Cuando vemos la injusticia, la denunciamos del lado de la Policía y del lado de la comunidad», dijo Swanson .

Seguidamente, él y el resto de los antidisturbios presentes en la escena se quitaron el casco, dejaron las porras en el suelo en señal de paz y marcharon junto a la muchedumbre hasta el centro comercial Genesee Valley.

