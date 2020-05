Trabajadores de la prensa: Al menos 50 compañeros están infectados en Santa Cruz y Beni

jueves, 28 de mayo de 2020 · 10:08

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Al menos 50 periodistas en el Oriente boliviano están infectados con el Covid-19, de acuerdo con los últimos reportes del sector. La mayoría de ellos están en Santa Cruz, según el secretario general de la Federación de la Prensa de ese departamento, Milton Montero, hay cerca de 40 positivos en esa región, que se suman a los 14 de Beni.

La capital cruceña también registró al primer fallecido, Jacinto Quispe, quien desempeñaba las labores de camarógrafo en un canal deportivo, mientras que en Trinidad se reportó que el ejecutivo del Sindicato de la Prensa contrajo el virus.

“Nos estamos acercando a los 40 casos en la ciudad de Santa Cruz, nos preocupa como sector. La Federación está alerta, está preocupada por los contagios que se están dando en los diferentes medios de comunicación. Pido que se dote a todos los periodistas con insumos porque están en la primera línea, en contacto con los contagiados, como lo están los policías militares y autoridades”, señaló Montero.

Lamentó, a su vez, que la mayoría de quienes dieron positivo al virus están dentro de los medios y no así entre quienes están en las calles todos los días, “debía haber mayor control de bioseguridad. Sabemos que en una red nacional hay más de 12 positivos y en otra todo el equipo de prensa fue aislado”.

“El primer caso que se dio a conocer en Santa Cruz fue el 22 de abril, de una red nacional, el periodista fue internado en una clínica privada”, remarcó el Secretario de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC).

Pidió que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz sea el que brinde los datos oficiales sobre los periodistas que tienen coronavirus, como pasó en La Paz y Tarija, y como lo hacen cuando se trata de anunciar que alguna autoridad resultó contagiada.

En el caso de Beni, además del ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Prensa, Humberto Egüez, otros 13 trabajadores dieron positivo al virus.

“La mayoría somos asintomáticos. Hemos presentado fiebre leve o tos, pero fue por varios días. No nos duele nada”, afirmó al programa Que No Me Pierda este miércoles.

Los resultados salen de un universo de 40 trabajadores de medios de comunicación a los que se les tomaron pruebas la semana pasada, los resultados de 19 salieron en las últimas horas y 11 dieron positivos. Se suman a tres que ya estaban confirmados como portadores de virus.

Todas estas personas se encuentran aisladas y cumplen con el tratamiento correspondiente para su recuperación.

