Transporte público vuelve en El Alto con aglomeraciones y caos

Un 40% del transporte público de la ciudad de El Alto reanudó ayer actividades. Lejos de todos los planes, este retorno se caracterizó por las aglomeraciones de los vecinos que buscaban un minibús y las filas de ciudadanos que no respetaban la distancia física. No fue lo único. Los choferes no cumplieron los protocolos y permitieron el ingreso de más pasajeros sin respetar lo establecido, además realizaron trameajes de rutas.

El desorden se registró en especial en la avenida 6 de Marzo y en la calle 2, a unos pasos de la Ceja. “Estoy esperando hace más de 30 minutos un minibús para visitar a mi papá que vive en El Kenko, pero no puedo conseguir un minibús. Ni bien el chofer abre la puerta, el vehículo se llena”, dijo una de las vecinas.

Los usuarios se aglomeraban en busca de un minibús, otros realizaban filas para tomar un vehículo del transporte público sin respetar la distancia. Algunos ciudadanos no portaban mascarillas o barbijos, varios adultos y niños caminaban pese a la normativa de la cuarentena dinámica.

El servicio volvió después de que la Federación Andina de Choferes y la Alcaldía llegaran a un acuerdo. Este compromiso permitió reanudar operaciones al 40% del parque automotor que en El Alto suma 11.600 minibuses. Ayer se permitió la circulación de vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4, hoy serán las 5-6-7-8, el miércoles 9-0-1-2, el jueves 3-4-5 -6 y el viernes 7-8-9-0.

Los choferes se comprometieron, además, a dejar libre los asientos centrales para evitar el contacto entre los usuarios y separar al conductor de los ciudadanos. Indicaron que usarían barbijos y guantes, además colocarían alcohol en gel y pisos desinfectantes.

Ante la gran demanda y el poco control, varios choferes permitieron el uso de todos los asientos, algunos llevaron pasajeros “parados”. Los conductores volvieron a las malas costumbres y comenzaron a tramear en algunas rutas, además no llegaban a sus destinos. No colocaron alcohol en gel en varios vehículos.

El dirigente de los transportistas Víctor Tarqui calificó la reanudación de las operaciones como positiva. “Definitivamente debo aplaudir a los compañeros, salieron a trabajar y adecuaron sus carros. Sólo en un 15% hubo fallas. Para mañana (hoy) el servicio será mejor. Continuaremos implementando las medidas de bioseguridad”, afirmó.

Tarqui reconoció que los pasajeros se aglomeraron en la avenida 6 de Marzo. Escenas similares se repitieron en Senkata y El Kenko. “Estos problemas ocurren porque todavía no están operando los interciudades. A partir de ahora haremos que el transporte masivo (los micros) entren a esos lugares, también moveremos algunas líneas”, afirmó.

El dirigente reconoció que algunos minibuses no acondicionaron sus movilidades de acuerdo con los protocolos e indicó que trabajarán bajo esta modalidad hasta la siguiente semana. Anunció que después conversarán con la Alcaldía la posibilidad de mantener la restricción a cuatro dígitos o subir a cinco para contar con la mayor cantidad de minibuses.

El secretario de Movilidad Urbana de la Alcaldía de El Alto, Fernando Flores, dijo que se llevaron adelante controles en toda la urbe, pero se dio prioridad a 22 sectores conflictivos. “Vimos desde temprano varias ilegalidades, por ejemplo, cargaban los 14 pasajeros. Llegamos e hicimos respetar las normas de bioseguridad. Verificamos el uso de barbijos y vimos que muchos usuarios no usan”, dijo.

En el primer día, el funcionario informó que se amonestó de forma verbal a los conductores e indico que fue complicado retirar las placas. “En las extrancas como el Cruce a Villa Adela se intentó decomisar las placas, pero la misma población lo impidió. Decomisamos un par”, dijo.

Respecto al trameaje, Flores indicó que el usuario permite que el transportista actúe de esa manera. “En las vías principales no se permitió el trameaje, pero en las alternas los choferes aprovecharon para cortar las rutas alternas. Pedimos a los usuarios controlar este aspecto. No podemos colocar un policía o guardia en cada vehículo”, sostuvo. Estos hechos ocurrieron en las rutas a Tilata, al cruce de Villa Adela, hacia Kiswaras y a la plaza de la Cruz. Añadió que la población incumple también con la restricción de circulación de acuerdo con el número de carnet de identidad.

Detienen 161 vehículos que intentaron entrar a La Paz

Hasta ayer al mediodía, efectivos de la Policía detuvieron 161 vehículos que intentaron pasar por siete distintas rutas de El Alto a La Paz. Los conductores, en su mayoría de minibuses, deberán pagar una multa de 2.000 bolivianos por infringir la cuarentena rígida en la sede de Gobierno.

“Coordinamos con las Fuerzas Armadas y la Policía los operativos de control. (…) En Cotahuma retuvimos tres vehículos; en la avenida Max Fernández, cuatro; en Mallasa, seis; en La Portada, uno; en el Trébol de la autopista, 105; en la avenida Baptista y Entre Ríos, dos, y en la avenida 9 de Abril, 39. Suman 161 motorizados retenidos”, dijo el secretario se Movilidad Urbana de la Alcaldía paceña, Ramiro Burgos.

A diferencia de El Alto, La Paz definió con el transporte reanudar las actividades el siguiente lunes 1 de junio. “Todos intentaron burlar los controles porque estaban llevando pasajeros (…) Distribuimos a nuestro personal para que no suceda”, añadió Burgos.

Llamó a la reflexión a la ciudadanía. “La población debe tomar conciencia de que los controles no buscan perjudicar la movilidad. Buscamos velar la salud y seguridad de las familias. Estos vehículos no guardan ninguna condición de bioseguridad y están llevando una cantidad de pasajeros por encima de la autorizada”.

El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Rubén Sánchez, se reunió con autoridades de la Alcaldía paceña y al salir mostró la norma con la que se reiniciará el servicio de transporte público. “El lunes 1 de junio se permitirán las operaciones con las medidas de bioseguridad como distanciamiento, limpieza de vehículos, desinfección con alcohol y agua”, afirmó. Aclaró que las medidas de bioseguridad son obligatorias, tanto los conductores como usuarios deben usar barbijos.

