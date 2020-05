Tuvimos 14 años de abuso judicial del MAS. No es aceptable la ilegal y arbitraria detención del juez Huacani por agentes del @MindeGobierno. Tal actitud no se puede repetir. No a la impunidad. #NoMASCorrupción #NoMASAutoritarismo #NoMASFraude





Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.