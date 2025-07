«Estamos destruidos»: sector transporte colapsa por escasez de combustible en Bolivia

Representantes del sector apuntaron que la falta de combustible afecta a toda la cadena productiva y, por consecuencia, al ciudadano de a pie.

Milen Saavedra

La crisis en el sector transporte se agudiza por la permanente escasez de combustible.

«Son meses, años de este sufrimiento. Cuando comenzaba el gobierno actual, decía que vamos a sufrir y estar en la calle; esperaba equivocarme, pero parece que no. Como sector estamos destruidos. Si no hay el elemento básico para nuestra labor cotidiana, nuestros camiones y buses están parados en los surtidores en ciudad y en provincia peor aún», afirmó Erlan Melgar, director de la Cámara de Transporte del Oriente, en Que No Me Pierda, de Red Uno.

Comentó que, como parte de la cadena productiva, también se ven perjudicados, al igual que los productores y comerciantes, ya que los productos no están llegando a los mercados por falta de transporte. «El ciudadano común se verá afectado como consecuencia de este perjuicio tamaño país», aseveró.

Detalló que representan a parte del transporte nacional y, principalmente, transporte internacional. También observó que pidieron datos al viceministerio de Transporte sobre el parque automotor afectado, pero no recibieron respuesta. «El 2016 había 14 mil camiones habilitados para transporte internacional. Ese año, entre transporte grandes y chicos, camiones, estábamos cerca de 90 mil unidades. Hoy hay más. El 75% está paralizado, en surtidores», agregó.

Apuntó que «el modelo de desarrollo» de los últimos 20 años fue «un fracaso» y «destructivo para el país». Resaltó que Santa Cruz se encuentra en plena etapa de siembra de la campaña de invierno. «Es un calvario el sufrimiento de los conductores en los surtidores y de los que viven cerca. No es de ayer, es de hace años», complementó.