Urenda: No podemos poner médicos generales a realizar intubaciones a pacientes

El secretario departamental de Salud de Santa Cruz, Óscar Urenda, aseguró este martes que si bien se está ampliando la capacidad hospitalaria y de unidades de terapia intensiva llegará el momento en que falten médicos especialistas que se hagan cargo de los casos más delicados.

“Yo no puedo hacer un hospital de 500 camas si no tengo recursos humanos y los médicos están ocupados no solo en el sistema normal de atención sino en todo lo que hemos crecido en el Covid que son más que todo médicos especialistas en terapia intensiva o medicina interna, algunos anestesiólogos que se van a sumar a ellos y ya no más, no podemos poner a médicos generales hacer intubación a pacientes porque le haríamos más daño”, aseguró Urenda en entrevista con Unitel.

Alertó que la población tiene que tomar en serio a la enfermedad y cuidarse porque “llegará el momento en el que ya no habrá condiciones de atender y no será culpa ni de las autoridades ni del sistema de salud”.

Santa Cruz registró ayer lunes el número más alto de contagios de Covid-19 en lo que va de la pandemia: 328 casos que elevaron la cifra total a 4.527.

