Urenda sobre el Covid-19: ‘Hasta fin de año habrá más casos de lo esperado, pero no vamos a perder el control’

El secretario de Salud de la Gobernación advirtió que lo que pase con la pandemia del coronavirus en Santa Cruz va a tener repercusión en el resto del país.

El secretario de Salud, Óscar Urenda, ratificó que en Santa Cruz se han relajado las normas al punto que pareciera que no hay cuarentena, situación que va a repercutir en el resto del país. «De ser un país que éramos un buen ejemplo, vamos a ser un país mal ejemplo», declaró en una entrevista con el canal oficial BoliviaTV.

«Pienso que hasta fin de año seguiremos con más casos de lo esperado, pero no vamos a perder el control (…) El número de casos va a subir rápido hasta junio y luego entraremos a una meseta«, dijo esperanzado. Dio como referencia la baja tasa de mortalidad de Santa Cruz donde este índice es del 3%. «Tenemos una letalidad baja, penosamente en otras regiones del país hay una letalidad alta que no condice con la cantidad de casos registrados, eso no es culpa de los médicos sino de la población que no acude a los centros de salud a tiempo, que sale a las calles y a los mercados, que hace bloqueos. En Santa Cruz hemos hemos hecho una buena contención, esperemos que lo sigamos haciendo y luego vamos a dejar la contención para ir a la mitigación y atención de los casos«, explicó.

«La cuarentena fue muy positiva, la prueba está en que Bolivia tiene hasta hoy la contención de la enfermedad, a diferencia de lo que pasa en Ecuador o Perú, donde la situación es muy diferente. La cuarentena sirvió para contener, recuerdo que un ministro me dijo que solo íbamos a aguantar una cuarentena de tres semanas, pero ya vamos casi nueve semanas. La cuarentena fue efectiva, pero ahora se relajaron las normas y la gente no hace caso, está entrando en un caos», dijo.

Urenda cree que el panorama que se está dando en Santa Cruz «es parte de la desorganización que tenemos en este país, porque también está sucediendo en Cochabamba, en Pando, en algunas provincias como Yapacaní y eso a nosotros nos complica porque no hay duda de que esta es una situación va a afectar al país entero. Montero ha sido la prueba más clara, no hizo caso a las medidas sanitarias y ya tiene más de 500 casos en una población de 130.000 habitantes. Lo mismo en Beni, no le dieron importancia, y ahí ve una situación muy compleja», puntualizó en la entrevista desde el aislamiento que cumple en una clínica en Santa Cruz, donde recibe el tratamiento contra el Covid-19.

