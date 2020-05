Urenda: ‘Vamos a sugerir hacer dos cuarentenas de 14 días cada una para bajar la curva en Beni’

Tras haber superado el coronavirus, el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, dijo estar listo para trasladarse al Beni este lunes a fin de reforzar la lucha contra el Covid-19. Así lo manifestó en una entrevista exclusiva con eju.tv.

Cecilia Dorado/eju.tv

«No puedo esperar más, tengo que trabajar». Así de clara es la posición que asumió el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, tras haber sido invitado por la presidenta Jeanine Áñez para ser parte de una comisión de autoridades que viajarán a Beni para reforzar la estrategia de lucha contra el Covid-19.

Hace apenas dos días, Urenda recibió los resultados de las dos pruebas que salieron negativas para el coronavirus, después del tratamiento al que estuvo sometido al haberse contagiado del virus en Santa Cruz. Mañana, a las 7:30 abordará un avión junto con otros especialistas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz para empezar a trabajar en Beni, que hoy es uno de los principales focos de contagio en el país con 1.097 casos positivos y 67 fallecidos.

El portal de noticias eju.tv entrevistó hoy a Urenda, quien adelantó que lo ideal es que en Beni se hagan dos cuarentenas de 14 días cada una para frenar la curva de contagios que va en ascenso.

La presidenta Jeanine Áñez anunció que usted será parte de una comisión de autoridades que viajará a Beni para ayudar a esa región en la lucha contra el coronavirus. ¿Cómo acoge la noticia?

Ya consultamos con el gobernador Rubén Costas, él ha dado su visto bueno y nos estamos yendo mañana (lunes) a la 7:30 un equipo conformado por mi persona, el Dr. Marcelo Ríos, el Dr. Carlos Hurtado y el Dr. Roberto Tórrez quienes nos vamos a reunir con los responsables de la epidemia en Beni, con los directores de hospitales. La reunión será en el Colegio Médico. Estamos yendo con el ministro de Defensa (Fernando López), sabemos que también está invitado el representante de la OPS, Dr. Alfonso Tenorio y la ministra de Salud, Eidy Roca.

Es importante que tengamos un conocimiento cabal de lo que está pasando en ese departamento hermano, los problemas que puedan tener para poder identificarlos, para que el Ministerio de Salud ayude en todo lo que sea posible.

Ya se veía venir esto, usted mismo había advertido hace semanas de que era de mucha preocupación lo que estaba pasando en Beni.

Así es, Beni tiene una situación compleja. Montero y Trinidad son los dos focos más fuertes que tiene la epidemia (en el país). Ya vemos que Trinidad ha pasado de los 1.000 casos positivos y eso nos da una imagen que eso será en algún momento incontrolable.

Desde su experiencia, ¿en qué se puede apoyar de forma inmediata, teniendo en cuenta que esto ya se venía arrastrando?

Vamos a escucharlos, no hay la receta perfecta, vamos a mostrarles nuestra experiencia (en Santa Cruz) y lo que ha sido positivo. Gracias a la cuarentena y al trabajo del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y de la Gobernación hemos tenido una contención que ha durado 10 semanas y eso ha sido muy importante para que nos dé tiempo de prepararnos como seguimos preparándonos, en Montero, con los domos, con terapias (intensivas) en el hospital San Juan de Dios donde estamos esperando los respiradores para instalarlos.

Entonces en Beni queremos ver eso, qué proyección (de los casos) tienen ellos, cómo se están preparando, porque es muy difícil pararla la epidemia. Creo que tenemos que darle la receta que le damos a todo el mundo, que la única manera de frenarla es quedándose el mayor tiempo posible en su casa, el uso del barbijo, la distancia de un metro y medio o dos, y lavarse las manos o usar el alcohol en gel. No hay otra receta, ya no existe posibilidad de volver a cerrar las ciudades, de hacer cuarentena. Eso fue muy útil, se salvaron muchas vidas, pero ahora la gente está en otra.

¿Entonces la cuarentena en sí ya no daría mucho resultado en Beni? ¿La opción más real solo sería que la gente tome las medidas de bioseguridad?

Si se pudiera hacer una cuarentena absoluta de 14 días sería positiva, en realidad los epidemiólogos sugieren hacer dos cuarentenas de 14 días cada una para bajar bruscamente la curva. Pero ¿lo vamos a conseguir? ¿la gente lo va a aceptar? Aquí (en Santa Cruz) vemos que el 50% vive sin cuarentena y está haciendo lo que le cante en gana, pero no hay cuarentena que valga si un sistema formal quiere apoyar y el otro no apoya o no se cuida y no protege a los demás.

Lo mismo en Beni, sería ideal dos cuarentenas de 14 días para contener la enfermedad y empezar a controlarla.

¿Eso está en manos de las autoridades de allí para que tomen esa decisión con apoyo de ustedes?

Eso será parte de nuestra opinión técnica, porque eso es lo que sin lugar a dudas controla las cosas. Si pudiéramos hacer nosotros esto, a conciencia de que hay un factor social fundamental que es el hambre, la necesidad, la ansiedad por hacer las cosas como antes o salir a trabajar para poder comer, sería lo ideal. Sabemos que ya no es posible, sabemos que la presión social es muy fuerte y, a pesar de que sigue la curva subiendo sostenidamente, van a tener que abrirse algunas áreas.

Hay más de 70 médicos infectados con Covid-19 ¿por qué cree que hubo este nivel de contagio? ¿no tenían los equipos de bioseguridad necesarios?

Eso vamos a ver allá, probablemente los médicos se confiaron creyendo de que no había casos, no sabían que los casos estaban afuera. Y los médicos, además de enfermeras, han estado atendiendo pacientes con otras sintomatologías y ellos se confiaron en que era otra cosa y no el Covid-19. Creo que esa es la causa.

Lo mismo la gente que ha estado en contacto con positivos, con asintomáticos y creía que (el coronavirus) no existía y por eso es que tenemos más casos. Mañana vamos a hacer un análisis de todo eso, obviamente que no se puede volver para atrás, pero sí se pueden tomar algunas medidas para adelante.

El doctor Virgilio Prieto, epidemiólogo del Ministerio de Salud, anunció hoy que un grupo de pacientes más críticos de Beni serán trasladados a La Paz. Usted había dicho hace un tiempo que Santa Cruz y Cochabamba tenían que prepararse para recibir pacientes de Beni, ¿cree que se debe hacer esto?

Yo creo que Cochabamba y La Paz pueden habilitar espacios para recibir a los hermanos benianos, nosotros estamos saturados, lastimosamente en este momento hacer una oferta de atención en Santa Cruz no será viable porque tenemos muchos enfermos a los que tenemos que atender y primero tendríamos que solucionar nuestro problema en casa. Pero creo que hay posibilidades y es una buena noticia de que estén por llevar pacientes graves a La Paz.

¿Cómo se encuentra usted después de haber hecho su tratamiento contra el coronavirus? ¿Ya venció esta enfermedad?

Sí, me siento bien. Anteayer ya me dieron los dos (resultados) negativos, por lo tanto no puedo esperar más, tengo que trabajar, peor con esta invitación que me hace el Gobierno para apoyar al Beni y el Gobernador está totalmente de acuerdo con esto. Vamos a ir tomando los recaudos suficientes, cuidándonos, para poder estar con esa población y ayudar en lo que se necesite.

