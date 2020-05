¿Uso de barbijos para la vuelta a la práctica deportiva de élite?

Las federaciones nacionales empezaron a elaborar sus protocolos de bioseguridad, en el que en algunos casos se proyecta que la vuelta a la práctica deportiva implicará competir o entrenar con barbijos.

Un caso específico es el de squash, que en su protocolo señala que “durante el juego los jugadores deberán usar permanentemente una mascarilla”.

Aunque en Bolivia aún no se hizo ningún tipo de estudio sobre si el uso de barbijos o mascarillas afectaría de alguna forma en el rendimiento de los deportistas de alto rendimiento; pero a nivel internacional ya existen diferentes opiniones al respecto.

La primera recomendación de los especialista es que los barbijos a utilizar, por cualquier persona, deben ser efectivos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Si la mascarilla permite que se pueda respirar casi con normalidad, entonces no evitará que el virus ingrese al organismo, por lo que sólo da un falsa sensación de seguridad, que puede ser muy riesgosa.

Situación que empeora si es que no existen pruebas para detectar que los deportistas no son portadores del virus, ya que puede tratarse de una persona enferma asintomática y en Cochabamba se evidenció que el 66% de los pacientes con la Covid-19, no presentan los síntomas.

Pero según algunas páginas especializadas en atletismo, no se recomienda el uso de mascarillas con alto poder de filtrado durante la práctica deportiva, porque es posible que se aumente la presión parcial de dióxido de carbono, por lo que podría aparecer cefalea, mareo y sensación de adormecimiento.

Sobre este tema, el médico del club Wilstermann, Alex Antezana, que además trabaja con otros deportistas de élite, aseguró que no conoce de ningún estudio al respecto y no podría afirmar a ciencia cierta que sea verdad.

Existen las mascarillas de hipoxia para simular el entrenamiento en altura, utilizada por algunos deportistas.

BARBIJOS NO. 95 PARA LA PREMIER LEAGUE

El fútbol fue una de los primeros deportes profesionales en volver en medio de la pandemia, con la Bundesliga alemana. La Premier League, de Inglaterra, pretende volver el próximo mes y entre sus previsiones se analiza la posibilidad de que lo hagan con barbijos, pero no son cualquier mascarilla, sino son unos especiales para la práctica deportiva.

Algunos clubes ya hicieron un pedido de barbijos No.95 especialmente diseñados para realizar actividades deportivas.

Estas mascarillas permite filtrar por lo menos un 95% de partículas que podrían ser nocivas. Al mismo tiempo, posee una manga interna de neoprene lavable y un formato ergonómico que permite realizar movimientos sin que se caiga la mascarilla. También tiene un válvula de aire con seis niveles regulables.

LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EXTERIORES PODRÍA HACERSE

La práctica deportiva en exteriores podría ser sin uso del barbijo, siempre y cuando se realice a solas o manteniendo el distanciamiento social correspondiente.

Si bien en una situación normal, el distanciamiento social es de 2 metros, este se puede mantener cuando por ejemplo se trota lado a lado, pero si está delante, se debe tener un distancia mínima de 5 hasta 10 metros.

Si se tratara de una práctica de ciclismo, la distancia ya se amplía a 10 o 20 metros, entre cada pedalista.

Cuando se haga la práctica deportiva, no se recomienda usar mascarilla, pero que este debe ser puesta si se detiene.