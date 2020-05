Valverde: “Camacho está tratando de despedirse de la mejor manera”

Desde su programa “Sin Compostura”, Carlos Valverde habló sobre un posible retiro de la candidatura presidencial de Luis Fernando Camacho.

“Camacho está tratando de despedirse de la mejor manera. Tengo la sensación y algunas señales que me dicen que Camacho se va a bajar de la candidatura. Les puedo decir que las cosas no están bien para Camacho, no le sale nada bien. Con el útimo rechazo en San José de Chiquitos, aunque hayan tratado de negarlo, no le fue nada bien, lo ha minado. Mucha de su gente se le ha ido, está renunciando. Uno puede notar cierras señales: los que salen a buscar apoyo para algunas reparticiones y ya no sale el nombre de Camacho en las reparticiones. Está comenzando a bajar y a bajar y claro, alguien que tiene 5% cuando pensó que podía ganar la elección, más le vale retirarse con honor y decir que no es el momento de dividir”.

(Minuto 13:00 al 15:00)

