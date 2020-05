¿Y si la Selección aprovecha y se pone manos a la obra ?

Campeones

lunes, 25 de mayo de 2020 · 00:36

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Las autoridades sanitarias preven al menos un par de meses más antes de que los clubes de la División Profesional retornen a la competencia oficial a puertas cerradas, pero a partir de junio se presentará un reglamento que elaboró la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte para que los clubes vuelvan a los entrenamientos. Algo que podría hacer también la Selección, reconocieron dos técnicos nacionales.

A raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno, la Verde y las otras selecciones del continente están inactivas y trabajando virtualmente con un grupo de jugadores.

Con este panorama, un par de entrenadores que fueron consultados por este medio ven que sería provechoso que la Selección trabaje en una concentración cerrada al menos un mes para ganarle tiempo al tiempo, claro está tomando las medidas de seguridad que serán impartidas por el ministerio de salud y que son de estricto cumplimiento.

Carlos Aragonés fue uno de los asistentes técnicos de Xabier Azkargorta en el equipo de 1993 que llegó al Mundial del año siguiente; además el chaqueño fue DT de la Verde en las eliminatorias a Corea-Japón 2002. Aragonés cree que si se consolidar la idea serviría para acortar distancias con el resto de las selecciones.

“Sería una buena iniciativa si hay la autorización del Gobierno, sería una buena forma de avanzar y acortar distancias con los rivales. Con esto no debemos tratar de sacar ventaja, sino igualarnos al resto de las selecciones que tienen mayor envergadura física, mejor calidad de futbolistas que están en competencia de alto nivel”, afirmó.

Luis Orozco fue otro de los profesionales que estuvo hace 27 años en el equipo de trabajo del Bigotón, en la parte física. El chuquisaqueño comparte la idea de aprovechar el tiempo que hay antes del reinicio del campeonato.

“Me parecería una buena decisión, siempre pensando en que la selección de mayores necesita hacer un trabajo serio y a conciencia. Es un tiempo razonable usar junio y parte de julio para hacer un trabajo importante en todos los aspectos. La Selección debería tener una convocatoria abierta, este tiempo hay que aprovecharlo en todos los aspectos para lo táctico, físico y psicológico que se trabajan de forma metódica”, puntualizó.

Concentración

Ambos profesionales recordaron que la tarea que se realizó hace 27 años en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés fue vital para clasificar al Mundial 1994. “Ese trabajo fue fundamental porque se lo hizo en una concentración donde existía apoyo médico, logístico y buena alimentación. Se cumplió con todo lo previsto y fue fundamental para que el equipo se consolide en la parte física y futbolística con los amistosos que se tuvo”, comentó Aragonés.

En tanto que Orozco destacó que “ese fue un tiempo muy útil, en Barcelona y nos permitió consolidar un modelo táctico que lo usamos en la Eliminatoria. Entre 1993 y 1994 se disputó 75 partidos amistosos para consolidar el sistema táctico”.

La experiencia de Loayza

Guido Loayza era el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en 1993. Antes de encarar la recordada Eliminatoria y por la huelga de jugadores que había en el país, se decidió que un grupo de jugadores viaje a Barcelona, España, para aprovechar al máximo el tiempo que había disponible.

El directivo prefiere no opinar del tema, pero tiene seguridad que hoy se tienen más posibilidades que en aquella época. “Uno tiene que estar adentro para opinar si es conveniente o no entrenar en este momento. No quiero opinar sobre eso, cada situación es distinta y uno debe tomarla desde ese sentido. La FBF tiene hoy todas las posibilidades para hacer muchas cosas, entre ellas dinero, de manera que es más fácil que lo que pasaba hace 30 años. Nosotros hicimos lo que nunca se había hecho y ahora hay que buscar cosas nuevas y soluciones para ver cómo se puede sacar el mejor partido y cómo transformar un problema en una oportunidad. Hay que buscar las razones no futbolísticas del éxito futbolístico”, subrayó.

Infraestructura

Álvaro Peña fue uno de los atacantes de la Verde en 1993, ahora en su función de entrenador piensa que todo sería más fácil si la FBF tendría un centro de entrenamiento como lo tienen otros países. “La idea es buena para que Bolivia este concentrada y trabaje en lo técnico y táctico a órdenes del entrenador. Si es en un lugar donde el jugador tenga condiciones sería importante, pero hay que preguntarse que partidos de práctica haría. Sería distinto si la selección tuviera un lugar de concentración”, mencionó.

Peña habló de la evolución que tuvo el fútbol y que es un error pensar que se puede ganar apelando al “amor propio.

“Nuestros rivales tienen consolidadas sus selecciones a comparación de nosotros, puede que equiparemos en algo, pero es muy difícil porque ellos tienen jugadores que están en Europa y cuentan con infraestructura. Nos superan en muchas cosas y para igualarlos hay que trabajar mucho desde todos los lugares”, acotó Peña.

De momento la Eliminatoria arrancaría en septiembre, algo poco probable por la evolución de la Covid-19 en Sudamérica y porque las fronteras continuarían cerradas.

Octubre sería el mes que apunta la mayoría de los países para intentar volver a la normalidad, entretanto quien duda que entrenar sería de gran beneficio para la Verde. ¿Pensarán de la misma forma Farías y compañía?.

