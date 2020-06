Abogado denuncia a Eva Copa por promulgar ley de postergación de elecciones

Nacional

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La Fiscalía departamental de Santa Cruz remitió la denuncia a La Paz contra la presidenta del Senado, Eva Copa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, y otros parlamentarios por los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución, por la promulgación de la Ley 1297 de postergación de las Elecciones Generales.

La denuncia fue realizada por el doctor Jaime Soliz en la ciudad de Santa Cruz en mayo. Soliz explicó a Página Siete que la promulgación de leyes corresponde únicamente al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es decir, al Vicepresidente del Estado.

Sin embargo, tras los conflictos poselectorales que desembocaron en la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera y la sucesión de Jeanine Añez a la presidencia, no se posesionó al Vicepresidente.

Según Soliz, Copa no tiene atribuciones para promulgar normas debido a que permanece únicamente como presidenta de la Cámara Alta. Y al permanecer acéfalo el cargo de presidente de la ALP, la promulgación de leyes es atribución de Añez.

“Con la emisión de esta denuncia, Eva Copa no puede promulgar ninguna ley porque es una atribución del Vicepresidente, y ella no es vicepresidente, es presidenta del Senado ( ). Como somos un Gobierno de transición, en caso que no exista vicepresidente no corresponde a nadie (promulgar leyes); solamente es facultad del presidente de la República”, explicó.

