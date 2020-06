Añez: Ley para regular el estado de excepción «apoya la violencia del dirigente»

Nacional

jueves, 11 de junio de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La presidenta Jeanine Añez sostuvo este jueves que el proyecto de “Ley para regular los estados de excepción”, aprobado el miércoles en el Senado controlado por el MAS, “apoya la violencia del dirigente”, y según un analista, el masismo toma sus previsiones para después de las elecciones generales, cuando tendrá un escenario que le será adverso.

“Lamentablemente el evismo opta por la violencia. Vuelan torres, secuestran periodistas y ahora hacen una ley que golpea la seguridad de las familias y apoya la violencia del dirigente. Es un mal camino. El buen camino es la democracia y la paz: nosotros lo tenemos claro”, aseguró la mandataria en su cuenta de Twitter.

El proyecto de ley señala que el estado de excepción, antes estado de sitio, se dictará cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.

Pero, según el artículo 2, parágrafo II, del proyecto, el Ejecutivo “no podrá dictar estado de excepción cuando se registren conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades u obligaciones financieras, por sí solas o por su subjetiva vinculación a entidades externas”.

Sobre el particular, el analista Paul Coca, sostuvo que el MAS se prepara para escenarios adversos después de las elecciones generales.

“En un hipotético caso de que exista una segunda vuelta, donde el MAS no accederá al poder por la vía democrática, van a establecer movilizaciones en las calles”, indicó el analista en declaraciones a la red Unitel.

Afirmó que el Legislativo no puede tener atribuciones en las decisiones que le confiere la Constitución al Ejecutivo, pero el proyecto de ley exige al Gobierno de explicar las razones por las que dicta un estado de excepción. “Tenemos que ver el trasfondo, el MAS está pensando en un escenario (desfavorable) ante una eventual derrota y haciendo cálculo para fin de año o inicio del próximo año”.

Coca recordó que el MAS no elaboró ninguna ley que lo proteja de las movilizaciones en los 14 años que controló el Legislativo y Ejecutivo.

“El MAS en los 14 años no ha establecido regular el estado de excepción y ahora lo está haciendo en una coyuntura que no es la más adecuada para tratar; lo que está previniendo es para después de las elecciones; puede haber un escenario que no va ser el más favorable para la movilización en las calles que el MAS siempre ha realizado tanto en la oposición y cuando era oficialista”, indicó.

El proyecto de ley que el MAS aprobó el miércoles en el Senado, menciona que se podrá dictar estado de excepción por conmoción interna o desastres naturales.

En cualquier circunstancia, añade, el Ejecutivo debe informar al Legislativo y justificar las razones. Pero, según la norma, sólo incluye una multa para quienes incumplan el estado de excepción, que no sobrepase el 10% del salario mínimo nacional y prohíbe las restricciones a la libertad física de los infractores, no importa si con sus acciones ponen en riesgo la seguridad o salud del resto de los ciudadanos.

