Anuncian bloqueos en Santa Cruz desde mañana para exigir más recursos al Gobierno

El departamento de Santa Cruz amanecerá bloqueado este martes, según advierte Amdecruz. La Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM Bolivia) niega que exista un trasfondo político, porque hasta los aliados de la presidenta están reclamando.

eju.tv



Los municipios de Santa Cruz realizarán un bloqueo a nivel departamental por 48 horas, a partir de mañana, para exigir más recursos por parte del Gobierno central, al considerar que existe «falta de voluntad y predisposición de las autoridades tanto nacionales Ejecutivos, como de la Asamblea Legislativa Plurinacional al no aprobar medidas que permitan salir de las crisis económica, lo que afecta la lucha para contener el Covid-19», según un comunicado de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

«Los gobiernos municipales tomarán las carreteras del departamento de Santa Cruz estableciendo zonas estratégicas en los cuatro puntos cardinales«, advirtió la institución, refiriéndose a los punto donde se va a interrumpir el paso de vehículos.

Hace unas semanas, los alcaldes de Santa Cruz tuvieron una reunión con representantes del Ejecutivo, pero hasta el momento no se cumplieron los compromisos.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM Bolivia), Álvaro Ruiz, lamentó que el Gobierno haya dejado la lucha contra la pandemia en manos de los municipios sin asignar los recursos necesarios. «Estamos preocupados y muy molestos por el actuar del Gobierno transitorio. Durante este tiempo ha emitido varios decretos, lo que quiere decir que existe un exceso de centralismo. Sabemos que es importante que el ciudadano use barbijo y se lave las manos, pero hoy el Gobierno nacional se ha lavado las manos con esta responsabilidad», declaró en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«Nos han mandado a la guerra como soldados sin armas, sin municiones. Hasta el momento, solo cinco de las nueve regiones tienen laboratorios para detectar el Covid-19 en el país; hasta la fecha gran parte de esos laboratorios no tienen los reactivos y eso no es correcto; y lo más complicado es que hasta la fecha los recursos han disminuido considerablemente, desde noviembre del año pasado hasta enero de este año el Gobierno no nos ha transferido los recursos necesarios para atender las grandes necesidades», lamentó Ruiz.

Según informó, de los Bs 688 millones mensuales que se les debe entregar, hasta abril solo han recibido Bs 163 millones, es decir, casi un 30%. «Y así quieren que nos hagamos cargo de atender la pandemia. El Gobierno ha levantado las manos en el momento más crítico», enfatizó.

El representante negó que este reclamo tenga un trasfondo político y le recordó a la presidenta Jeanine Áñez que sus propios aliados como el gobernador cruceño, Rubén Costas, le han reclamado apoyo.

«El ministro de Obras Públicas (Iván Arias) comparó a Thano, el villano de Avengers, con el coronavirus, pero resulta que no sabemos por qué no apoyan a los Avengers, a los superhéroes, al sector de los médicos, a las alcaldías, a las gobernaciones, nos están dejando solos y solo se están dedicando a ver la película», puntualizó.

Ruiz advirtió que así como Amdecruz ha tomado la decisión de bloquear el departamento por 48 horas a partir de mañana, los otros municipios también harán conocer las medidas que van a asumir en el país.

Fuente: eju.tv/Frecuencia Urbana