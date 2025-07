¿Qué pasa si soy elegido jurado electoral y no cumplo con mi función?

El domingo se publicará la lista de los jurados electorales en la página del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).







Video: Red Uno

eju.tv

Hoy a las 10 am se realizará el sorteo de los jurados electorales en Santa Cruz, el mismo será de manera pública y el domingo 20 se hará la publicación de la lista de los 54.690 jurados en todo el departamento. Quienes no se excusen y no cumplan con este deber tendrán sanciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), José Miguel Callejas, indicó que del lunes 21 de julio al domingo 27, quienes tengan alguna imposibilidad de cumplir este deber, podrán presentar sus excusas.

Quienes no presenten sus excusas y no cumpla con esta función será sancionado con el 50% del salario mínimo nacional. Las excusas solo son válidas, en caso de enfermedad probada con certificado médico, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito, quienes tienen bajo su cargo a personas con discapacidad, ser dirigente o candidato, ser mayor de 60 años o prestar servicios públicos o privados indispensables como médicos de emergencia o en medios de comunicación, el día de la elección.

Para presentar las excusas pertinentes pueden hacerlo en los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) o en línea, ingresando al siguiente link: https://plataformaciudadanos.oep.org.bo/login.

A partir del domingo 20 podrán consultar en la página del OEP o en la app yo participo, si son jurados electorales, de la misma forma, desde este sábado los tribunales departamentales iniciarán la notificación de los mismos.