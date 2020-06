Boliviana en Chile fue a visitar a su marido enfermo y se enteró que había fallecido

Una familia boliviana que fue por mejores días a suelo chileno perdió al jefe del hogar, que murió con los síntomas de coronavirus.

Esther Vaca Arteaga nunca se imaginó lo peor cuando llegó al hospital Carlos Cisternas, de Calama, para visitar a su marido, Eiver Bogado Rodríguez, que había sido internado con síntomas de coronavirus en esa ciudad chilena. “Creo que, si no iba, no me iban a decir, porque había muerto un día antes”, afirmó.

La mujer oriunda de San Borja (Beni) al igual que su esposo, indicó que Bogado Rodríguez presentó los síntomas en su hogar, que fue combatido con remedios caseros; sin embargo su salud no mejoró, por lo que decidió ir al hospital donde ordenaron su internación inmediata.

Diez días después el cuadro clínico del beniano empeoró a tal punto de ir perdiendo la vos por la dificultad para respirar. Una familiar de él, contó a EL DEBER que 24 horas antes del deceso habló con Eiver vía telefónica, pero se lo escuchó cansado, tosiendo y apenas podía articular algunas palabras, señal que su situación era grave.

La familia una vez enterada del deceso recibió la instructiva del hospital para que espere los resultados de la muestra de Covid-19, pero nunca llegaron. Ayer, jueves de Corpus Christi, su esposa recibió una llamada en la que le indicaban que busque lugar en un cementerio para enterrar a Bogado, de lo contrario sería sepultado en una fosa común como a los fallecidos por coronavirus.

Se movilizó de inmediato y encontró un lugar en el cementerio de la municipalidad donde horas después fue llevado el boliviano. Sus restos descansan en un nicho. El sepelio fue bajo las normas de Covid-19, por lo que su esposa y una de sus dos hijas acompañaron el féretro hasta el ingreso al campo santo.

Esperan las pruebas

El acta de defunción entregado a la esposa de Bogado Rodríguez indica que su marido murió a causa de una neumonía aguda grave, con sospecha de Covid-19. Se le practicó los análisis para saber si contrajo el coronavirus, pero hasta este viernes no fueron entregados por parte de las autoridades sanitarias de Calama.

Fuente: El Deber