Camacho, Mesa y Arce piden que el dinero que da el TSE para campaña vaya para combatir la pandemia

En 2019 se dispuso que más de Bs 35 millones vayan a los frentes políticos. Los candidatos de Creemos, Comunidad Ciudadana y del MAS están dispuestos a renunciar al financiamiento estatal.

Tres de los candidatos a la Presidencia de Bolivia consideran que los recursos que administrará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el fortalecimiento de las agrupaciones políticas, de cara a los comicios generales del 6 de septiembre, deban ser destinados a la lucha contra el coronavirus y no para financiar la propaganda electoral.

Mediante sus cuentas en redes sociales y pronunciamientos públicos, Luis Fernando Camacho, postulante por Creemos; Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana; y Luis Arce, del MAS, creen que el presupuesto, que en 2019 llegó a más de Bs 35 millones, debe ir para combatir la pandemia.

“En marzo pedí al TSE destinen el presupuesto designado a la campaña de Creemos a la lucha contra el virus. Si no hay plata para salvar a los que están sufriendo por Covid-19, llevar comida a los barrios y salvar a las empresas, tampoco tiene que haber plata para política y spots”, difundió el exlíder cívico cruceño.

El historiador y expresidente Carlos Mesa, al respecto, enfatizó que para su alianza “la salud está primero”, recalcando que “los recursos de fortalecimiento público del TSE deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Áñez y su Gobierno, y los gastos superfluos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La jefa de Estado ratificó que el negocio del narcotráfico amenaza la democracia. Sostiene que es posible una Bolivia con reactivación económica, empleo y mejor atención en salud

A su turno, el exministro de Economía de Evo Morales y ahora candidato del “instrumento político”, Luis Arce, afirmó: “nosotros no tenemos ningún problema que (ese dinero) se vaya a los municipios, no al Gobierno Nacional, no queremos más actos de corrupción. En los municipios se requiere recursos para combatir el coronavirus, pero que sea así, tratemos de evitar corrupción”.

En las redes sociales se cuestiona que el MAS, partido al que habría beneficiado el fraude en los comicios de octubre de 2019, vaya a recibir recursos para su campaña, mientras que desde ‘Juntos’, frente que postula a Áñez, consideran “demagógicos” los planteamientos de no recibir los recursos, señaló el diputado Gonzalo Barrientos (UD).

Fuente: El Deber