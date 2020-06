Cambalache, el tango

(Seguirá vigente por los siglos de los siglos)

Saucedo, vos te preocupás por escribir, comentar, informar sobre lo que pasa a tu alrededor y, porque no, más allá.

A veces creés ser dueño de la verdad, pecás de ingenuo, y hasta te animás a dar soluciones. Sos de esos soñadores desprevenidos que enfrentan la realidad intentando cambiarla por sus fantasías.

Te enojás, reís, sos sarcástico y hasta te vanagloriás de ser ‘Políticamente Incorrecto’ que te hace salir de la línea de pensamiento establecida y lo único que logra es enojar gente.

Repasá la letra del tango Cambalache. Ahí está todo dicho, no hay que añadirle…

En 1934, Enrique Santos Discépolo compuso el tango Cambalache, es una descripción de la decadencia de los valores en su época, mezcla de decepción, cinismo y burla.

La letra contiene palabras en lunfardo (vocabulario de origen popular) pongo entre paréntesis lo que significan y además quienes son algunos de los personajes que nombra.

CAMBALACHE (Comercio que vende cosas usadas, generalmente robadas)

“Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.

En el quinientos seis y en el dos mil, también.

Que siempre ha habido chorros (ladrones) maquiavelos y estafaos,

contentos y amargaos, barones y dublés (falsificación grosera).

Pero que el siglo veinte es un despliegue

de maldá insolente, ya no hay quien lo niegue.

Vivimos revolcaos en un merengue (desorden) y en el mismo lodo todos manoseados.

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,

ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador…

Todo es igual, nada es mejor.

Lo mismo un burro que un gran profesor.

No hay aplazaos ni escalafón, los ignorantes nos han igualao.

Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,

da lo mismo que sea cura, colchonero, Rey de Bastos, caradura o polizón.

Qué falta de respeto, qué atropello a la razón.

Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.

Mezclao con Stravisky (famosos estafador húngaro) va Don Bosco y La Mignon (prostituta)

Don Chicho (el Al Capone argentino) y Napoleón,

Carnera (mediocre boxeador) y San Martín.

Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida,

y herida por un sable sin remache (gancho donde se colgaba el papel higiénico)

ves llorar la Biblia junto a un calefón.

Siglo veinte, cambalache problemático y febril.

El que no llora no mama y el que no afana (roba) es un gil (opa).

Dale, nomás. Dale, que va.

Que allá en el Horno nos vamo’ a encontrar.

No pienses más; sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao.

Es lo mismo el que labura noche y día como un buey,

que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura,

o está fuera de la ley.”

Saucedo, estamos en el año 2020. Hace 86 años Santos Discépolo describió exactamente el mundo en que vivimos, me atrevo a sugerir que en el 2106 seguirá igual.

.- No seas pesimista, va a estar peor.