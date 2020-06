Celima Torrico: «¿Quién creía que Leyes iba a renunciar?

La concejala Celima Torrico y denunciante del caso comida censuró hoy la actitud del alcalde José María Leyes de prorrogarse en el cargo pese a que anunció su alejamiento el pasado 8 de junio por resguardo de su familia y ética democrática.

Ante la decisión del munícipe de retroceder este lunes 15 de junio en su decisión y dejar de lado su renuncia por el apoyo de supuestos sectores sociales, la concejala preguntó: ¿Quién creía que José María Leyes iba a renunciar?

Siguió: ¿Qué iba a renunciar estando encima de la plata, él sabe, de dónde iba a sacar la plata. Aquí es la plata?

En la movilización se notó la presencia de comerciantes y dirigentes que impulsaron trabajos irregulares en los mercados como las casetas de dos pisos. Otro grupo serían trabajadores que trabajan como consultores y fueron obligados a concentrarse pese a los riesgos para su salud por la pandemia del Covid-19.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“El Concejo ha dado autorización para nuevas contrataciones. Les han dicho ‘Que si no vienen no van a firmar esos contratos’. Igual a algunos hermanos de los comerciantes: ‘Si no salen, no van no van a tener sus beneficios a través de la Intendencia’, incluso desde las 4:00 tenían que embanderar la plaza principal”.

Los Tiempos buscó al intendente Juan Aguayo, a quien se identifica por redes sociales como quien presionó a los comerciantes y transportistas para que salgan a apoyar al munícipe para que no renuncie a cambio de mantener la cuarentena dinámica, pero no puedo contactarlo hasta el momento.

La concejala lamentó que el Alcalde tenga tiempo para organizar concentraciones que ponen en riesgo la vida de las personas, cuando está murieron gente en calle en medio de pandemia que no recibe ni atención.

“Qué se está haciendo el municipio, simplemente jugar con la gente, jugar con la vida y cuidando sobre todo sus bolsillos, sus intereses personal”, cuestionó.

A tiempo de lamentar que se atente contra la salud, Torrico calificó la actitud del Alcalde como la de un “payaso”. “Cuando un payaso hace su shows ya ni la gente le cree”, declaró.