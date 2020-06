«Como si me quemara»: una mujer alérgica al agua toma analgésicos antes de ducharse y solo bebe media taza de una vez

Incluso un largo paseo con su perro también le perjudica, ya que su propio sudor le provoca una reacción epidérmica.

Sufre en la ducha, cuando suda, bajo la lluvia e incluso cuando toma un vaso de agua. Rachael Fetter, residente en Idaho, Estados Unidos, es una de las 50 personas del mundo que padece alergia al agua.

Esta estadounidense de 23 años que trabaja como técnica veterinaria supo en julio de 2019 que padecía urticaria acuagénica, si bien fue a los 18 años cuando notó por primera vez que le salían sarpullidos en la piel después de ducharse. «En un primer momento pensé que era por culpa del jabón que uso. Traté otra marca pero cada vez que me duchaba, me salía urticaria», recuerda Rachael, citada por Daily Mail.

La joven recurrió a varios médicos, que le hicieron dos biopsias de piel antes de ofrecerle el diagnóstico definitivo. Cuando puso nombre a su enfermedad Rachael no se asustó, pues sabía que su reacción era provocada por el agua. «Me sentí aliviada porque tenía respuesta y sabía que no estaba sola», afirma.

Woman, 23, with an allergy to WATER develops agonising hives https://t.co/qtJZCpd9L1

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

— Daily Mail US (@DailyMail) June 26, 2020